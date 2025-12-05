محافظ الأقصر يشارك في ماراثون رياضي احتفالًا بالعيد القومي بمشاركة 200 متسابق

شارك المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، فى الماراثون الرياضي للجرى ، الذى نظّمته مديرية الشباب والرياضة بالأقصر صباح اليوم الجمعة، ضمن فعاليات الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، والذى يوافق يوم ٩ من ديسمبر الجاري، وذلك بمشاركة ما يقرب من 200 شاب وفتاة، إلى جانب رؤساء الهيئات الشبابية والرياضية التابعة لمديرية الشباب والرياضة.

وشارك بالماراثون اللواء عبد الله عاشور سكرتير عام محافظة الأقصر، واللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، والدكتور محمد عبد الوهاب مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، والدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس عبد الرازق الصافي وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، ومحمد محمود جمعة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وخالد شمس رئيس فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.

وانطلق الماراثون من أمام معبد الأقصر بشارع كورنيش النيل، حيث سار المشاركون على خط مستقيم بمحاذاة الطريق السياحي وصولًا إلى نقطة النهاية أمام معبد الكرنك، وسط تأمين كامل للفعالية وتسهيل حركة المرور.

وأسفرت المنافسات عن فوز محمد سهري محمد لاعب نادي التجديف بالأقصر بالمركز الأول، بينما جاء يوسف محمود عضو مركز شباب الحبيل في المركز الثاني، وحصد ياسين علي عبدالحميد لاعب نادي التجديف المركز الثالث.

وجاء تنظيم الماراثون بتوجيهات المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، وبالتنسيق مع الجهات التنفيذية، في إطار الاحتفالات المتواصلة بالعيد القومي الـ16 للمحافظة.

وأكدت مديرية الشباب والرياضة أن الهدف من الفعالية هو نشر روح الرياضة وتشجيع المشاركة المجتمعية، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للسياحة الداخلية والخارجية لمتابعة الأنشطة المقامة على طول الكورنيش.

ومن جانبه، قال محافظ الأقصر إن تنظيم الماراثون يأتي ضمن خطة المحافظة لتشجيع الممارسة الرياضية بين الشباب، وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية، وإظهار ما تتمتع به الأقصر من مقومات سياحية فريدة، مؤكدًا أن الدولة تدعم بقوة الأنشطة الرياضية لما لها من أثر إيجابي على الصحة العامة ونشر الطاقة الإيجابية.

وأشار المحافظ إلى أن الفعاليات الرياضية والثقافية مستمرة على مدار شهر ديسمبر احتفالًا بالعيد القومي الـ16 لمحافظة الأقصر، معربًا عن سعادته بمشاركة الشباب والأجهزة التنفيذية في هذا الحدث، وموجهًا الشكر لكل الجهات التي ساهمت في التنظيم وتأمين الماراثون.