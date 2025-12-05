قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

أسيوط.. تسليم 36 فراطة ذرة شامية للمزارعين

محافظ أسيوط يشهد تسليم 36 فراطة ذرة شامية للمزارعين
محافظ أسيوط يشهد تسليم 36 فراطة ذرة شامية للمزارعين
إيهاب عمر

شهد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط فعاليات تسليم دفعة جديدة من فراطات الذرة الشامية للمزارعين، والمقدمة هدية من وزارة الزراعة، وذلك خلال احتفالية أقيمت بمركز ومدينة منفلوط، في إطار دعم الدولة للمزارعين وتعزيز آليات التنمية الزراعية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفاح السيسي تحقيقا لمستهدفات رؤية مصر 2030.

حضر الفعاليات الدكتور عبد الرحيم أحمد وكيل وزارة الزراعة، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والمهندس عصام عبد الظاهر وكيل وزارة الإسكان والمرافق، ووليد جمال رئيس مركز ومدينة منفلوط، والمهندس ياسر محمد مدير إدارة الزراعة الآلية، والنائب مصطفى الكحيلي عضو مجلس الشيوخ، بجانب نواب رئيس المركز وقيادات تنفيذية وشعبية من مختلف المراكز.

 تسليم 36 فراطة ذرة شامية

وخلال الاحتفالية، شهد المحافظ تسليم 36 فراطة ذرة شامية للمزارعين بعدد من مراكز المحافظة، ضمن جهود وزارة الزراعة لتحديث المعدات الزراعية وتوفير أدوات تساعد الفلاحين في تحسين جودة المحاصيل وتقليل الفاقد وزيادة الإنتاجية.

وأكد محافظ أسيوط أن الدولة تعمل بقوة لدعم التنمية المستدامة في القطاع الزراعي، مشيرًا إلى أن الفلاح المصري يظل الركيزة الأساسية لعملية التنمية، وأن تمكينه وتوفير المعدات الحديثة له يمثلان خطوة مهمة لتعزيز قدراته وتحسين دخله.

وأشاد المحافظ بجهود الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة  واستصلاح الأراضي، وما تقدمه الوزارة من دعم متواصل للفلاحين، خاصة في مجال التوسع في زراعة الذرة الشامية وتطوير منظومة الزراعة الآلية بما ينعكس إيجابًا على الإنتاج الزراعي ومعدلات التنمية.

وشدد اللواء هشام أبو النصر على حرص المحافظة على نشر الوعي الزراعي، وتقديم كل أوجه الدعم والإمكانيات المطلوبة للمزارعين للحفاظ على محاصيلهم وزيادة العائد الاقتصادي منها، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون بين الأجهزة التنفيذية والوزارة لتحقيق التنمية الزراعية الشاملة.

وخلال جولته، اطلع المحافظ على إمكانيات الفراطات الجديدة وما توفره من خدمات للمزارعين، موجهًا بضرورة تنظيم بيان عملي وتدريب كامل للفلاحين على طرق التشغيل والصيانة لضمان تحقيق أقصى استفادة منها.

وأعرب عدد من المزارعين الذين تسلموا المعدات عن بالغ سعادتهم بهذه الخطوة، مقدمين الشكر لوزارة الزراعة ولمحافظ أسيوط على دعمه المستمر للفلاح وتذليل العقبات التي تواجههم في منظومة العمل الزراعي.

