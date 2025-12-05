قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرعة كأس العالم.. حسام وإبراهيم حسن رفقة الدرندلي أمام البيت الأبيض
حبس 3 عاطلين بتهمة انتحال الصفة والاستيلاء على أموال المواطنين في القليوبية
خبير قانوني: قضايا الأسرة تختلف عن غيرها وتحتاج تعاملا خاصا
صالة حسن مصطفى تستضيف بطولة أفريقيا لكرة الهدف للمكفوفين بمشاركة 6 دول
النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة نشر أخبار كاذبة حول قضية “مدرسة سيدز"
من بكره.. الأرصاد تعلن تغيير في الأحوال الجوية
تصعيد استيطاني جديد.. قطع خطوط مياه في الأغوار وإحراق سيارات بـ رام الله
ملك سامي تحرز برونزية بطولة العالم تحت ٢١ عام بكينيا
عون: لبنان تعمل مع اليونيفيل على كافة المستويات
مخالفات في بطاقتك الشخصية تعرضك لـ 5 غرامات مالية
جورج كلوني يعترف: زوجتي تعمل لدى جماعة الإخوان المسلمين
استشاري حساسية: المضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات وإساءة استخدامها يضر المناعة
أخبار العالم

إيران.. تفكيك خلية عمليات مسلحة تابعة لمجموعة خلق الإرهـ ابية

الحرس الثوري
محمود نوفل

نجح جهاز استخبارات حرس الثورة الإيرانية في مدينة برديس الواقعة شرق العاصمة طهران، في تفكيك خلية عمليات مسلحة تابعة لمجموعة "خلق" الإرهابية في المدينة.

وبحسب شعبة العلاقات العامة في الحرس الثوري بمدينة برديس، تم كشف وتفكيك هذه الخلية الإرهابية في أعقاب أعمال تخريبية قامت بها الخلية في محافظتي طهران وألبرز.

وذكر  البيان: "بفضل الرصد الأمني ويقظة كوادر جهاز الاستخبارات في مدينة برديس، أُلقي القبض على عناصر خلية العمليات الإرهابية في مدينة تبريز، والتي كانت وراء التخطيط لمهاجمة أكثر من 10 مراكز حكومية وأمنية وعسكرية في محافظتي طهران وألبرز".

وأشار البيان إلى أنّ أفراد الخلية حاولوا مؤخرًا، من خلال إجراءات مناهضة للأمن ، الحصول على مواد خام لصنع قنابل محلية الصنع لاغتيال مواطنين وزعزعة الأمن، وقد أُحبطت هذه المحاولات بفضل إشراف جهاز استخبارات مدينة برديس وتدخله السريع.

الحرس الثوري إيران مجاهدي خلق مدينة برديس استخبارات حرس الثورة الإيرانية

