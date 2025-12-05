إيران.. تفكيك خلية عمليات مسلحة تابعة لمجموعة خلق الإرهـ ابية

نجح جهاز استخبارات حرس الثورة الإيرانية في مدينة برديس الواقعة شرق العاصمة طهران، في تفكيك خلية عمليات مسلحة تابعة لمجموعة "خلق" الإرهابية في المدينة.

وبحسب شعبة العلاقات العامة في الحرس الثوري بمدينة برديس، تم كشف وتفكيك هذه الخلية الإرهابية في أعقاب أعمال تخريبية قامت بها الخلية في محافظتي طهران وألبرز.

وذكر البيان: "بفضل الرصد الأمني ويقظة كوادر جهاز الاستخبارات في مدينة برديس، أُلقي القبض على عناصر خلية العمليات الإرهابية في مدينة تبريز، والتي كانت وراء التخطيط لمهاجمة أكثر من 10 مراكز حكومية وأمنية وعسكرية في محافظتي طهران وألبرز".

وأشار البيان إلى أنّ أفراد الخلية حاولوا مؤخرًا، من خلال إجراءات مناهضة للأمن ، الحصول على مواد خام لصنع قنابل محلية الصنع لاغتيال مواطنين وزعزعة الأمن، وقد أُحبطت هذه المحاولات بفضل إشراف جهاز استخبارات مدينة برديس وتدخله السريع.