"عودة مهندس النمو" .. إيركايرو نحو حقبة جديدة مع قيادة حسين الشريف

“عودة مهندس النمو”.. هكذا عبرت إيركايرو عن حفاوة استقبالها لعودة حسين الشريف، لتولى حقبة جديدة من قيادة الشركة، بعد غيابه عنها لمدة تقارب العامين، كان قد أنتدب لرئاسة شركة أجنبية بالخارج وتسلم رئاسة إير كايرو خلفه الطيار أحمد شنن في مطلع عام 2024.

مهندس النمو يعود إلى إيركايرو

رسالة إيركايرو الترحيبية التي نشرتها على موقعها الرسمي، تُبين أن ذراع الناقل الوطني إيركايرو يعقد أمالًا كبيرة على عودة الشريف، خاصة بعد النقلة التي أحدثها في تاريخ إيركايرو خلال فترة رئاسته الأولى للشركة ما بين 2020 إلى 2024، حيث تعد واحدة من أهم مراحل التحول في تاريخ الشركة، بعدما نجح في رفع الأسطول من 7 طائرات فقط إلى 37 طائرة بحلول عام 2024.

حسين الشريف

رغم أن الطيار شنن استكمل من بعده مسيرة النمو وعمل جاهدًا على استكمال خطة التوسع التي وضعت للشركة، إلا أن حجم الإشادات الحكومية والدولية التي حصلت عليها إيركايرو خلال السنوات القليلة الماضية، ووصفت بأنها نموذج يدرس في النمو وتوسع النشاط التجاري، جعلت الحكومة المصرية تضع أمالا كبيرة وتتطلع إلى مزيد من الطموح مع إيركايرو وتستكمل خطة النمو الاستثنائي الذي بدأها "الشريف قبل نحو 5 أعوام.

الشركة إيركايرو قالت، إن عودة حسين الشريف لتولي منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة، هو خطوة تعكس التزام الشركة بمواصلة التوسع الاستراتيجي وتعزيز أعلى معايير التشغيل.

كتبت الشركة في رسالتها الترحيبية بقائدها الجديد: “ينظر جميع أفراد عائلة Air Cairo إلى عودة السيد شريف بتفاؤل كبير وتطلعات واسعة، لما يمتلكه من قدرة مثبتة على رفع الإنتاجية والربحية ووضع استراتيجيات توسعية فعّالة، مما يمهّد لمرحلة جديدة من النجاحات”.

خبرة عالمية في قطاع الطيران

يمتلك حسين شريف مسيرة مهنية واسعة تمتد لأكثر من 35 عاماً في صناعة الطيران، شغل خلالها مناصب قيادية بارزة وأسهم في تأسيس شركات طيران جديدة، حيث شغل منصب نائب رئيس مصر للطيران للشؤون التجارية، ونجح في قيادة الشركة خلال واحدة من أصعب فتراتها (2012–2013).

اختير ضمن قائمة فوربس لأفضل 100 شخصية تأثيراً في قطاع السفر والسياحة لعام 2023، وأسّس شركة فلاي إيجيبت وحقق إيرادات بلغت 13 مليون دولار في أول عشرة أشهر فقط من التشغيل.

إلى جانب هذا، خلال العامين الذي كان الشريف بعيدًا فيها عن إيركايرو، منذ مطلع عام 2024 حتى تاريخ عودته مع بداية ديسمبر الجاري، تولى الشريف رئاسة شركة Centrum Air، وهي شركة طيران خاصة تعمل بنشاطي الركاب والشحن بدولة أوزبكستان، أنشأت حديثًا في عام 2023، كمشغّل خاص مستقل ضمن مجموعة Centrum Holding، وأول رحلة ركاب قامت بها كانت في 15 فبراير 2023، بين العاصمة طشقند ومدينة فرغانة.

مع بداية عام 2024، تولى حسين الشريف رئاسة الشركة، وشهدت خلال فترة رئاسة توسع الأسطول وعمليات النمو، حيث استطاعت خلال العامين الأخيرين، أن تشهد توسّعًا سريعًا في أسطولها وعملياتها، ففي عام 2024 أضافت طائرات من طراز Airbus A321-neo إلى أسطولها، بحلول نهاية 2025، بلغ الأسطول 13 طائرة بحسب الإحصاءات الرسمية.

في نوفمبر 2025 استلمت طائرة Airbus A320 جديدة، إلى جانب أن الشركة تمهد لتوسع إضافي مع عام 2026 بأن يصل أسطولها إلى 2026، وهي الخطط التي وضعها لها “الشريف”.

رحلة الشريف مع Centrum Air، أنهاها “رجل النمو” كما أطلق عليه فريق إيركايرو، برسالة تقديريه، أعلن خلالها عن عودته إلى الشركة الوطنية المصرية “إيركايرو”، وذلك عبر حسابه الرسمي على لينكد إن.

دون الشريف، قائلا:"بعد ما يقارب عامين من العمل كرئيس تنفيذي لشركة Centrum Air، أعود اليوم لتولي رئاسة مجلس الإدارة ومنصب الرئيس التنفيذي لشركة AirCairo من جديد.

لقد كانت فترة عملي في Centrum Air تجربة لا تُنسى؛ فعمليات التطوير الإداري وبناء الأعمال التي شارك فيها جميع أفراد مجموعة Centrum، إضافة إلى الحياة في واحدة من أجمل دول رابطة الدول المستقلة وأكثرها غنىً بالثقافة، إلى جانب زملاء يتمتعون بالطيبة والكرم وروح الأخوّة، جعلت تلك المرحلة مميزة للغاية بالنسبة لي.

أستطيع أن أقول بثقة إنني كنت وسأظل دائمًا جزءًا من عائلة Centrum Air. كما أن السيّد عبد العزيز عبد الرحمنوف، مؤسّس مجموعة Centrum Holding، هو شاب طموح وصاحب رؤية، يغتنم كل فرصة يمكن أن تشكّل لبنة في تطوير المجموعة وموظفيها في الوقت نفسه".