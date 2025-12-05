الإعادة بين مرشح النور و3 مستقلين.. نتيجة الحصر العددي لدائرة إيتاي البارود

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثامنة، وتضم مركزي إيتاي البارود وشبراخيت بمحافظة البحيرة، الحصر العددي الذي أسفرت عنه العملية الانتخابية.

بلغ غدد الناخبين المقيدين 542 ألفًا و913 ناخبًا، وبلغ عدد الحضور 144 ألفا و497 ناخبا، وجاءت الأصوات الباطلة 3168 صوتا، بينما بلغت الأصوات الصحيحة 141 ألفا و399 صوتًا.

ويتنافس مرشحو الدائرة التي تضم مركز شبراخيت وإيتاي البارود علي مقعدين.

وجاء نصيب المرشحين من الأصوات كما يلي: حصل عماد الغنيمي، "مستقل"، على 34،987 صوت، أحمد سعيد أبو عمر، "حزب النور" على 27،168 صوت، والصحفي سعيد شتا، "مستقل" على 23،255 صوت، وشمس الدين أنور، "مستقل" على 21،513 صوت.

حيث قد أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أن المحافظة لم تدخر جهدًا في تهيئة الأجواء المناسبة لسير العملية الانتخابية، من خلال تجهيز المقار وتقديم كافة الخدمات اللوجستية بمحيط اللجان، بما يضمن بيئة آمنة وميسّرة لجميع الناخبين.

ووجهت الدكتورة جاكلين خالص الشكر والتقدير لكافة الجهات المشاركة في تنظيم العملية الانتخابية من قوات الأمن والقضاة والأجهزة التنفيذية والقائمين على العملية الانتخابية، على ما بذلوه من جهد متواصل لتوفير الأجواء الآمنة والميسرة أمام الناخبين وضمان النزاهة والشفافية والانضباط.