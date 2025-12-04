بدقن طويلة .. حبس شخصين وسيدة في البحيرة لتوزيع رشاوي انتخابية

قررت جهات التحقيق المختصة حبس 3 أشخاص بينهم ملتحي وسيدة لتقديمه رشاوي للناخبين في البحيرة

وأعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار متابعة سير العملية ألانتخابيه.. فقد تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتحابية بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة من ضبط (شخصين وسيدة) بمحيط الدائرة، وبحوزتهم عدد من البطاقات الشخصية لبعض المواطنين وكروت دعاية انتخابية خاصة بأحد المرشحين ومبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية