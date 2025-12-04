دخول بسمة وهب غرفة العمليات

نشرت الإعلامية بسمة وهبة فيديو لها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام قبل دخولها غرفة العمليات، مرتدية ملابس الجراحة بدون الكشف عن أي تفاصيل أخرى تتعلق بمرضها أو سبب العملية.

وقالت بسمة وهبة في الفيديو: “حاجة صغيرة كده على الماشي..أنصحكم محدش يهمل في صحته بأي سبب كان، وأوعى الشغل يخليك تهمل صحتك أو تيجي على نفسك لأي حاجة في الدنيا، صحتك أهم.. أنا لما روقت وبدأت أفكر بهدوء، اكتشفت أنني أهملت صحتي كتير، فما تكرروش هذا الخطأ”.

إيقاف بسمة وهبة

ووافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على توصية لجنة الشكاوى بالمجلس بإلزام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام القانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨، بمنع ظهور بسمة وهبة، لمدة ٣ أشهر من تاريخه، مع توجيه الإنذار للحساب المسمى "بسمة وهبة"، على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، بشأن ما تضمنته إحدى التدوينات من مخالفة للقانون.