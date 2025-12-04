أسامة كمال: نتنياهو بيرمي بلاه على مصر وأبي أحمد بيستفزنا

قال الإعلامي أسامة كمال، إن نتنياهو بيرمي بلاه على مصر وبيخوف الإسرائيليين وبيقولهم في حاجة كبيرة هتحصل في الشرق الأوسط.

وأضاف أسامة كمال، في برنامج "مساء دي ام سي"، على قناة دي ام سي"، أن أبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، بيستفز مصر بسبب سد النهضة على نهر النيل ويزعم أن النيل كله ملك له.

وأشار إلى أن الطرفين يحاولان جر مصر ويختبروا ثبات القيادة المصرية، منوها أنه يجب علينا ألا ننجر لهذه المواجهات الكلامية.

وأكد أن مصر تكسب الآن خطوات يوما بعد يوم، بمهنية وحرفية شديدة، منوها أن نتنياهو بيحرق إسرائيل الآن وبيحاول يعمل أي حاجة حتى لو خرب إسرائيل.