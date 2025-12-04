قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الانتاج الحربي: مركبة سيناء إصلاح ونجدة قادرة على حمل وجر 30 طنا
علي ماهر: لاعبو سيراميكا لديهم قناعة للمنافسة على لقب الدوري
حسام البدري بعد التتويج بكأس ليبيا: إنجاز كبير وإضافة لتاريخي
السكة الحديد تعلن إتاحة حجز تذاكر 4 قطارات عبر وكلاء البيع المعتمدين
أقل سعر عيار ذهب اليوم الجمعة 5-12-2025
حقيقة ارتفاعها.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي وكروت الشحن في مصر
أشرف صبحي: تخليد اسم يوسف بطل السباحة وكل الناس مسئولة حتى الوزير.. فيديو
أبرزهم ياسمين صبري وليلي علوي..الفنانون يتألقون في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي
الداخلية تضبط 12 شخصًا مع 13 طفلًا مستخدمين في شبكة تسول منظمة بالقاهرة
حبس المتهم باستخدام مكبرات صوت بمسجد في سوهاج للدعاية لأحد المرشحين
القصة الكاملة لأزمة البلوجر هدير عبدالرازق وطليقها أوتاكا بسبب فيديوهات خادشة للحياء
الداخلية تحيل مخالفات الانتخابات إلى النيابة بعد انتهاء اليوم الثاني للتصويت
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

أسامة كمال: نتنياهو بيرمي بلاه على مصر وأبي أحمد بيستفزنا

محمد شحتة

قال الإعلامي أسامة كمال، إن نتنياهو بيرمي بلاه على مصر وبيخوف الإسرائيليين وبيقولهم في حاجة كبيرة هتحصل في الشرق الأوسط.

وأضاف أسامة كمال، في برنامج "مساء دي ام سي"، على قناة دي ام سي"، أن أبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، بيستفز مصر بسبب سد النهضة على نهر النيل ويزعم أن النيل كله ملك له.

وأشار إلى أن الطرفين يحاولان جر مصر ويختبروا ثبات القيادة المصرية، منوها أنه يجب علينا ألا ننجر لهذه المواجهات الكلامية.

وأكد أن مصر تكسب الآن خطوات يوما بعد يوم، بمهنية وحرفية شديدة، منوها أن نتنياهو بيحرق إسرائيل الآن وبيحاول يعمل أي حاجة حتى لو خرب إسرائيل.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة ارتفاع الكليوباترا.. أسعار السجائر اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025

الصحة تصدم مدخني الشيشة بكافة أنواعها | تفاصيل

ارتفاع جميع الأعيرة.. تحرك جديد في سعر الذهب اليوم الخميس

المالية تُحسم الجدل.. موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025.. وحقيقة الزيادة الجديدة

قرار جديد بشأن التيك توكر شاكر محظور

تماسيح بمياه المصرف.. أهالي عزبة سدرة بالشرقية يستغيثون والمحافظة تتحرك

بعد اتهام زوجها.. فتاة تثير تعاطف رواد السوشيال ميديا بواقعة "البشعة"

رعـ ـب على ضفاف الإبراهيمية.. حكاية أسرة خرجت ولم يعد منها سوى جثـ ـتين| هل أنهى الأب حياة أطفـ ـاله؟

ترشيحاتنا

فيلم قصة الخريف يشارك في مهرجان الجزائر الدولي

جنات تكشف كواليس أغنية وحشتينا إهداء للراحلة سميحة أيوب .. خاص

برعاية سفارتي أرمينيا وفرنسا الإعلان عن إحتفالية ضخمة بمئوية شارل أزنافور مابين القاهرة والإسكندرية

مصر تحتفي بمئوية أسطورة الغناء العالمي شارل أزنافور بحفلين موسيقيين ضخمين بدار الأوبرا

بالصور

أبرزهم ياسمين صبري وليلي علوي..الفنانون يتألقون في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي

ليلي علوي

جمال وشياكة.. دينا فؤاد تتألق في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي

دينا فؤاد

اكتشف الذهب الأحمر .. يعالج أخطر الأمراض وهذه الأضرار والآثار الجانبية

الأمراض

مني عبد الغني: كنت بحب التمثيل من صغري رغم أن عائلتي كلها محجبات

منى عبد الغني مع يمني البدرواي

فيديو

أزمة مدرسة التجمع.. أم روسية تكشف عن تعرض ابنها للإهمال والاعتــ.داء

ظهور غريب.. سر قناع محمد صلاح وجلوسه على دكة البدلاء

فيديو يقلب السوشيال ميديا | شيخ البشعة يكشف التفاصيل بعد تصدر التريند .. حالات يومية ودراما رمضانية تنتظر الجمهور

الهند وباكستان تستعرضان أحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

