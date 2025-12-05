حسام البدري بعد التتويج بكأس ليبيا: إنجاز كبير وإضافة لتاريخي

أعرب حسام البدري، المدير الفني لأهلي طرابلس، عن سعادته البالغة بعد قيادة فريقه للتتويج بلقب كأس ليبيا عقب الفوز على أهلي بنغازي بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية التي أُقيمت مساء الخميس على ستاد القاهرة.



ويأتي هذا التتويج ليمنح الفريق الثنائية هذا الموسم بعد حصد لقب الدوري الليبي الممتاز.

أكد البدري في تصريحات تليفزيونية أن الفوز بالكأس يحمل قيمة خاصة، مشيرًا إلى أن جماهير أهلي طرابلس تستحق هذه الفرحة، وأن التتويج يُعد إضافة جديدة لمسيرته التدريبية.

وأوضح:"هذا اللقب مهم جدًا بالنسبة لي وللجماهير، وأعتبر كل بطولة إنجازًا شخصيًا."

كما شدد على استمراره مع الفريق الليبي في الموسم المقبل، مؤكدًا رغبته في مواصلة البناء على النجاحات الحالية.

تحدث البدري عن المنتخب المصري بقيادة حلمي طولان، مشيرًا إلى أن الفريق تم تشكيله في وقت قصير، لكنه يملك القدرة على تقديم أداء جيد في كأس العرب.

وأبدى ترشيحه لمنتخب المغرب كأبرز المرشحين للتتويج بالبطولة.

اختتم البدري حديثه بالتأكيد على العلاقة الخاصة التي تربطه بالنادي الأهلي، قائلاً إن فضل النادي عليه كبير، وأنه دائمًا على استعداد لخدمته في أي وقت، مضيفًا أن ارتباطه بالأهلي يظل حاضرًا في فكره وقلبه باستمرار.