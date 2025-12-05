أزمة مدرسة التجمع.. أم روسية تكشف عن تعرض ابنها للإهمال والاعتــ.داء

كشفت سيدة روسية تدعي فيرا عن تعرض ابنها لانتهاكات داخل إحدى مدارس منطقة التجمع الخامس ما اثار جدل واسع بين رواد التواصل الاجتماعي

وقالت الأم الروسية فيرا زولوتاريفا إن ابنها تعرض لسلسلة من الإنتهاكات منذ انتقاله إلى إحدى المدارس الخاصة في التجمع الخامس، والتي التحقت بها الأسرة على أمل توفير تعليم أفضل وسط بيئة دراسية آمنة.

لكن ما وجدته بحسب روايتها كان “مسارًا تعليميًا مضطربًا” بدأ بتغيير غير قانوني لصفه الدراسي، وتواصل عبر مخالفات تربوية وإدارية قالت إنها أدت إلى تعرض طفلها لإهمال جسدي ونفسي واعتداءات متكررة، وصولًا إلى حرمانه فعليًا من التعليم لعامين متتاليين.

