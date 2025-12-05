وزير الانتاج الحربي: مركبة سيناء إصلاح ونجدة قادرة على حمل وجر 30 طنا

أكد المهندس محمد صلاح الدين، وزير الإنتاج الحربي، أن مركبة "سيناء إصلاح ونجدة" تُعد تصميمًا وإنتاجًا مصريًا كاملًا، موضحًا أنها مزودة بونش قادر على حمل وجر 30 طنًا، ما يجعلها واحدة من أهم المركبات الداعمة لعمليات الإصلاح والإنقاذ في مختلف الظروف.

مهمة وزارة الإنتاج الحربي

وأشار وزير الانتاج الحربي، خلال حوار خاص مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة إم بي سي مصر، إلى أن مهمة وزارة الإنتاج الحربي تتمثل في تدريب وتصنيع احتياجات القوات المسلحة والداخلية من المركبات والأسلحة والذخائر، مع التركيز على تعميق الصناعة الوطنية واستخدام خامات مصرية بالكامل لضمان عدم الاعتماد على الخارج في أوقات الأزمات.

وكشف وزير الانتاج الحربي، أن الوزارة تعمل منذ تولي الراحل اللواء محمد العصار على إنتاج الصلب المدرع محليًا، حيث تم إنشاء مصنع للصلب داخل الوزارة، بالإضافة إلى التعاون مع إحدى أكبر الشركات الخاصة في مصر لإنتاج خامات متطورة تلبي احتياجات الصناعات الدفاعية.

وأوضح وزير الانتاج الحربي، أن تطوير الصلب المدرع يُعد إنجازًا صناعيًا مهمًا، لافتًا إلى أن الأردن يستعد لاستيراد الصلب المدرع المصري، ما يعكس قدرة الصناعة الدفاعية المصرية على المنافسة إقليميًا وتلبية احتياجات الأسواق الخارجية.