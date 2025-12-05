إصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالمنيا

أصيب 8 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الزراعي القاهرة أسوان امام مركز سمالوط شمال المنيا .

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يتضمن انقلاب ميكروباص بالطريق الزراعي القاهرة أسوان امام مركز سمالوط، وعلى الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وتبين إصابة 8 أشخاص تنوعت إصابتهم ما بين كدمات وسحجات متفرقه بالجسم مقيمين في مركزي مطاي ومركز بني مزار وهم منار. م. ح 24 سنه، واحمد. م. ع 35 سنه، وحسناء. ح. ك 18 سنه، ونور. ا. م 13 سنه، ومنار. م 25 سنه، ومحمد. ر. ع 30 سنه، وفهد. م. ر 9 شهور وسند. م. ر 4 سنوات، تم نقل المصابين إلى المستشفى التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.