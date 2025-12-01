محافظ المنيا يشدد على تلبية احتياجات أهالي قرية بني محمد سلطان

واصل اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، جولاته الميدانية بقرية بني محمد سلطان التابعة لمركز المنيا، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والوقوف على الاحتياجات الفعلية للقرية، وذلك في إطار جهود المحافظة لدعم القرى الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية والسيدات المعيلات.

وخلال جولته، تفقد المحافظ عددًا من الشوارع الرئيسية والفرعية بالقرية، لمتابعة حالة النظافة العامة، وأعمال الإضاءة، وكفاءة الطرق، مؤكدًا أهمية الحفاظ على المظهر الحضاري ورفع كفاءة البنية التحتية.

ووجّه المحافظ، رئيس الوحدة المحلية بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات بصورة فورية ومنتظمة، ومراجعة وصيانة أعمدة الإنارة، وتمهيد وتسوية الطرق بما يضمن انسيابية الحركة وسلامة المواطنين، مع سرعة التعامل مع أي معوقات قد تؤثر على جودة الخدمات.

وعقب ذلك، عقد المحافظ لقاءً مفتوحًا لخدمة المواطنين، استمع خلاله إلى مطالب الأهالي واحتياجاتهم، والتي تركزت حول تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي ببعض المناطق، وتيسير إجراءات التراخيص، ومتابعة مخالفات البناء، بالإضافة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والتعليمية داخل القرية.

وأكد المحافظ، أن الهدف من هذه اللقاءات هو تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين والوقوف على مشكلاتهم من أرض الواقع، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات ودعم الفئات الأولى بالرعاية وتحسين جودة الحياة داخل القرى.

وخلال اللقاء، أصدر المحافظ عددًا من التوجيهات الفورية للقيادات التنفيذية للعمل على سرعة حل المشكلات التي طرحها المواطنون، خاصة ما يتعلق بقطاعي الصحة والتعليم، مشددًا على ضرورة تيسير الإجراءات، وسرعة الاستجابة للشكاوى، وتطبيق مبدأ الشفافية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للأهالي.

وفى ختام الزيارة، تم توزيع مواد غذائية ولحوم على عدد من الأسر المستحقة والسيدات المعيلات، وذلك دعمًا لجهود المحافظة في رعاية الأسر الأكثر احتياجًا، وترسيخًا لقيم التكافل الاجتماعي بين أبناء المجتمع.

