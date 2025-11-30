محافظ المنيا: إزالة برج مخالف في بني مزار وإحالة المقصرين للتحقيق

واصل اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، جولاته الميدانية المفاجئة بمركز ومدينة بني مزار، حيث وجّه خلال جولته اليوم بالإزالة الفورية لبرج سكني مخالف تم بناؤه دون ترخيص، مع إحالة كافة المسئولين المتقاعسين للتحقيق لسماحهم بحدوث التعدي على أملاك الدولة، و التحقيق فى سرقة المياه والكهرباء.

وأكد المحافظ، خلال تفقده موقع البرج، أن المحافظة لن تتهاون مطلقًا مع أي شكل من أشكال البناء المخالف أو التعدي على الأراضي، مشددًا على أن تطبيق القانون وحماية حقوق المواطنين والحفاظ على سلامة الأرواح يأتى في مقدمة الأولويات.

تحقيق عاجل

ووجّه اللواء كدواني بفتح تحقيق عاجل لتحديد أوجه القصور والإهمال الإداري الذي أدى إلى استمرار أعمال البناء المخالف، مؤكدًا اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ومحاسبة المقصرين فورًا.

تأتي هذه التوجيهات في إطار جهود المحافظة المستمرة للقضاء على المخالفات والفساد الإداري، وضمان الالتزام باشتراطات البناء والتراخيص بشكل صارم في جميع المراكز والمدن، بما يضمن الحفاظ على الموارد العامة وصون حقوق المواطنين.