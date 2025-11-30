سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 30 نوفمبر 2025 .. أخر تحديث

سعر الدولار في مصر اليوم .. يبحث قطاع واسع من المواطنين يوميًا عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، خصوصًا مع تزايد الاهتمام بحركة العملات الأجنبية وتأثيرها على الأسعار المحلية في قطاعات الاستيراد والسلع الأساسية.

متابعة سعر الدولار في البنوك ومكاتب الصرافة تجيء ضمن أولويات المتعاملين في السوق، سواء من الأفراد أو الشركات، في ظل تباين طفيف بين أسعار الشراء والبيع داخل البنوك المختلفة.

سعر الدولار في البنوك

يشهد سعر الدولار اليوم الأحد 30 نوفمبر 2025 حالة من الاستقرار الملحوظ، مع تسجيل فروق بسيطة بين البنوك الحكومية والخاصة، إضافة إلى البنك المركزي الذي يُعد المرجع الأساسي لأسعار الصرف في مصر.

سعر الدولار الآن في نهاية تعاملات الأحد يعكس حالة من الهدوء في السوق المصرفي، إذ سجل الدولار داخل البنك المركزي المصري 47.51 جنيه للشراء و47.64 جنيه للبيع.

ويحتفظ البنك المركزي دائمًا بقدرة أعلى على امتصاص أي تقلبات محتملة، ما يجعله نقطة الاستناد الأولى لأسواق الصرف والبنوك التجارية.

هذا الاستقرار يجيء في ظل استمرار سياسات ضبط السيولة ومراقبة حركة العملات الأجنبية بما يضمن توفير الاحتياجات الأساسية من النقد الأجنبي.

سعر الدولار داخل البنك المركزي

سجل الدولار في البنك المركزي المصري الآن 47.51 جنيه للشراء و47.64 جنيه للبيع.

وتُعد هذه الأرقام مؤشرًا لاتجاهات السوق، حيث تعتمد عليها المؤسسات المالية في تحديد مستويات سعر الصرف الخاصة بها.

وتعكس هذه الأسعار حالة التوازن الحالية بين العرض والطلب داخل المنظومة المصرفية.

سعر الدولار داخل البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار داخل البنك الأهلي المصري 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع.

ويعد البنك الأهلي من أكبر البنوك التي تستقبل حركة كبيرة من العملاء سواء من الأفراد أو الشركات، ويتميز بأسعار مستقرة وتحركات محدودة تعكس توجهات السوق العامة.

ويحتفظ البنك الأهلي دائمًا بفارق بسيط بين سعري الشراء والبيع لضمان سيولة مستمرة.

سعر الدولار داخل بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر 47.60 جنيه للشراء و47.70 جنيه للبيع.

هذا الارتفاع الطفيف عن سعر البنك الأهلي يجيء نتيجة اختلاف سياسات التسعير الداخلية بين البنوك الحكومية، على الرغم من أن الفروق تظل بسيطة وتندرج ضمن نطاق الاستقرار الذي يشهده السوق.

سعر الدولار داخل بنك الإسكندرية

وصل سعر الدولار داخل بنك الإسكندرية إلى 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع.

ويُعد بنك الإسكندرية من المؤسسات ذات التأثير الملحوظ في السوق، نظرًا لتعاملاته الواسعة مع فئات متعددة من العملاء، مما يجعله من المؤشرات المهمة لحركة سعر الدولار اليومية.

سعر الدولار داخل المصرف المتحد

بلغ الدولار داخل المصرف المتحد 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع.

وتعكس هذه الأسعار استقرارًا متواصلًا في تداول العملات الأجنبية داخل القطاع المصرفي الخاص، مع الحفاظ على مستويات متقاربة بين البنوك المختلفة.

سعر الدولار داخل بنك قناة السويس

سجل الدولار داخل بنك قناة السويس 47.62 جنيه للشراء و47.72 جنيه للبيع.

ويعد هذا السعر من أعلى الأسعار المسجلة اليوم في البنوك المصرية مقارنة بمتوسط السوق، ما يجعله خيارًا لبعض المتعاملين ممن يفضلون بنوكًا تقدم سعر شراء أعلى.

سعر الدولار داخل البنك التجاري الدولي

سجل الدولار داخل البنك التجاري الدولي 47.60 جنيه للشراء و47.70 جنيه للبيع.

ويشتهر البنك التجاري الدولي بجاذبيته لدى العملاء الباحثين عن مرونة أكبر في عمليات الصرف والتحويل، مع سياسات سعرية سريعة التفاعل مع السوق.

سعر الدولار داخل بنك بركة

بلغ سعر الدولار داخل بنك البركة 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.

وتُعد هذه الأسعار الأدنى نسبيًا مقارنة ببقية البنوك، ما يجذب بعض المتعاملين الذين يفضلون أسعار بيع أقل عند شراء الدولار.

سعر الدولار داخل بنك فيصل

سجل الدولار داخل بنك فيصل 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع.

وتعكس هذه الأسعار استمرار سياسة البنك في تقديم مستويات مستقرة ومتوسطة بين البنوك الأخرى.

سعر الدولار داخل بنك الكويت الوطني

بلغ سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.

وتتميز أسعار البنك بتقارب مستمر مع بنك البركة، ما يجعله خيارًا مقبولًا للمتعاملين الباحثين عن أسعار ثابتة من دون تقلبات كبيرة.

متابعة أسعار الدولار في البنوك المصرية باتت ضرورة يومية للكثيرين، سواء للتعرف على اتجاهات السوق أو لاتخاذ قرارات مالية تتعلق بالاستيراد أو التحويلات أو الادخار.

ويستمر السوق اليوم في تسجيل حالة من الاستقرار النسبي، مع فروق طفيفة بين أسعار الشراء والبيع وفق سياسات كل بنك، في حين يظل البنك المركزي هو المرجعية الأساسية لاتجاهات سعر الصرف في البلاد.