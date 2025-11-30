بتكلفة 14مليون جنيه.. قريبا افتتاح المركز التكنولوجي ببني مزار بالمنيا

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم، التشطيبات النهائية بالمركز التكنولوجي الجديد بمجلس مدينة بني مزار، وذلك لمتابعة تنفيذ التعديلات المطلوبة على مداخل وصالة الاستقبال، والتأكد من تلافي الملاحظات التي تم رصدها خلال الجولات السابقة، ورفع معدلات الإنجاز دعمًا لجهود التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ المنيا، أن التعديلات الجديدة تستهدف توسعة مداخل المركز وصالة الاستقبال بما يضمن استيعاب أكبر عدد من المواطنين، داخل المركز المقام على مساحة 165 مترًا، ويتكون من دور أرضي ودورين علويين، بإجمالي تكلفة قدرها 14 مليون جنيه، بهدف تقديم خدمات حكومية مميكنة بسرعة وكفاءة، وبما يتماشى مع توجهات الدولة للتحول الرقمي ورفع مستوى الخدمات.

ووجّه المحافظ بسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية والتشطيبات الداخلية وفق المواصفات الفنية المعتمدة، مشددًا على تطبيق أعلى مستويات الانضباط والنظام داخل المركز التكنولوجي، بما يسهم في تسهيل الحصول على الخدمات وتقليل وقت انتظار المواطنين.

وأشار اللواء كدواني إلى أن المتابعة اليومية للمشروعات تهدف إلى الوقوف على نسب التنفيذ الفعلية وتذليل أي معوقات قد تواجه سير العمل، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من المشروعات الخدمية وتقديم الخدمات للمواطنين في أسرع وقت، مؤكدًا أن العمل بالمشروعات يسير بخطى ثابتة في مختلف القطاعات، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 في بناء الجمهورية الجديدة.

وخلال الجولة، استمع محافظ المنيا، لعدد من مطالب وشكاوى المواطنين، حيث وجه رئيس المركز بفحص الشكاوى العاجلة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، مؤكدًا أن الجولات الميدانية ستتواصل لرصد أي معوقات والتعامل معها فوراً، مع تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لتحسين كفاءة الخدمات وتوفير حياة كريمة لأهالي المنيا.

رافق المحافظ خلال الجولة إكرام محمود رئيس مركز بني مزار، المهندسة هدير ربيع المشرف العام على وحدة التنمية الحضارية، والمهندس رامي حسني مدير الوحدة.

