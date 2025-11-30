قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

فرحة وحزن في المنيا | 48 مرشحًا.. تفاصيل المنافسة بالدوائر المُلغاة

ايمن رياض

قضت المحكمة الإدارية العليا في الساعات الماضية ببطلان نتائج الانتخابات في خمس دوائر انتخابية بمحافظة المنيا، وسط حالة من الفرحة الشديدة لمن لم يحالفهم الحظ في جولة الانتخابات الماضية، وحزن لمن وصلوا لجولة الإعادة أو من حسموا مقاعدهم من الجولة الأولى.

فقد ألغت المحكمة الانتخابات في:

الدائرة الأولى ومقرها بندر ومركز المنيا والمنيا الجديدة،

الدائرة الثالثة ومقرها مراكز بني مزار ومغاغة والعدوة،

الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبو قرقاص،

الدائرة الخامسة ومقرها بندر ومركز ملوي،

الدائرة السادسة ومركز ديرمواس.

بينما أحالت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية ومقرها مركزي سمالوط ومطاي إلى محكمة النقض، كونها الدائرة الوحيدة التي حسم مرشحوها الفوز في الانتخابات من الجولة الأولى.

وكانت محافظة المنيا قد شهدت أجواء انتخابية ساخنة داخل دوائرها الستة، وسط منافسة بين 153 مرشحًا، بينهم 9 سيدات فقط، و21 حزبيًا و132 مستقلًا، للمنافسة على 16 مقعدًا بالنظام الفردي. وعُقدت الانتخابات في 481 مقرًا انتخابيًا ضم 621 لجنة فرعية لاستقبال 3 ملايين و831 ألف ناخب على مستوى مراكز المحافظة التسع، فيما ضمت الكشوفات النهائية التي جرى إعلانها قبل بدء الانتخابات 153 مرشحًا.

وشهدت الدوائر تفاصيل الترشيح كالتالي:

الدائرة الأولى ومقرها بندر ومركز المنيا: 37 مرشحًا يتنافسون على 3 مقاعد.

الدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة سمالوط: 14 مرشحًا عن مركزي سمالوط ومطاي، يتنافسون على مقعدين.

الدائرة الثالثة ومقرها مركز وبندر مغاغة: 25 مرشحًا عن مراكز بني مزار ومغاغة والعدوة، يتنافسون على 3 مقاعد.

الدائرة الرابعة مركز أبو قرقاص: 30 مرشحًا يتنافسون على مقعدين.

الدائرة الخامسة ومقرها مركز وبندر ملوي: 36 مرشحًا يتنافسون على 3 مقاعد.

الدائرة السادسة ومقرها مركز وبندر ديرمواس: 11 مرشحًا يتنافسون على مقعد وحيد.

