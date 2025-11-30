بعد نجاح «ورد وشوكولاتة».. «زينة» تُوجّه رسالة خاصة للجمهور | ماذا قالت؟

كشفت الفنانة زينة عن سعادتها الكبيرة بتفاعل الجمهور مع مسلسل ورد وشوكولاتة، الذي شاركت في بطولته إلى جانب الفنان محمد فراج.

وقالت زينة عبر حسابها على موقع إنستجرام: "في حاجة فرحتني أوي من الناس، لقيتهم بيقولوا لي شكرًا على مسلسل ورد وشوكولاتة، شكرًا على أدائك".

واختمت: "الكلمة دي أثرت فيا أوى وبشكركم من قلبي على كل كلمة حلوة وعلى حبكم، ويارب دايمًا أكون عند حسن ظنكم".

وقد أعربت ماجدة، والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال، عن ترقبها الشديد لعرض الحلقة الأخيرة من مسلسل ورد وشوكولاتة، والذي يُعرض حاليًا عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

وقالت إنها تنتظر معرفة الطريقة التي ستختتم بها قصة المحامي المتورط في قتل ابنتها، والذي يجسد دوره الفنان محمد فراج، مؤكدة أن هذا الجزء من العمل يمسها على المستوى الإنساني والنفسي بشكل مباشر.