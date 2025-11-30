قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصرع 4 أشخاص وإصابة 10 في حادث إطلاق نار خلال حفلة بكاليفورنيا
«كيشو» بين الولاء والإغراء الأمريكي.. أشرف صبحي يوضح موقف الدولة من اللاعبين
تعليق مفاجئ من عمرو أديب بشأن مشادة وائل جمعة ومقدم "بى إن سبورتس"
رد ناري من أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية عن شائعات "محاذير الدراما"
البنا :أوسكار رويز هو أكثر مسئول ظلمني ولن أسامحه
وول ستريت جورنال: ترامب يُهدّد الرئيس الفنزويلي باستخدام القوة إذا لم يتنحَّ طواعية
فرحة وحزن في المنيا | 48 مرشحًا.. تفاصيل المنافسة بالدوائر المُلغاة
الشرطة الألمانية تستخدم رذاذ الفلفل ومدافع المياه لتفريق احتجاجات «أنتيفا».. وتأجيل مؤتمر سياسي
بعد نجاح «ورد وشوكولاتة».. «زينة» تُوجّه رسالة خاصة للجمهور | ماذا قالت؟
واشنطن بوست: زيلينسكي يواجه ضغوطًا أمريكية جديدة لحل النزاع مع روسيا
سعر الدولار اليوم الأحد 30-11-2025
دعوى قضائية بسبب الجلباب الصعيدي.. سما المصري: مش هسيب البلد وقاعدة على قلبكم
بعد نجاح «ورد وشوكولاتة».. «زينة» تُوجّه رسالة خاصة للجمهور | ماذا قالت؟

كشفت الفنانة زينة عن سعادتها الكبيرة بتفاعل الجمهور مع مسلسل ورد وشوكولاتة، الذي شاركت في بطولته إلى جانب الفنان محمد فراج.

وقالت زينة عبر حسابها على موقع إنستجرام: "في حاجة فرحتني أوي من الناس، لقيتهم بيقولوا لي شكرًا على مسلسل ورد وشوكولاتة، شكرًا على أدائك".

واختمت: "الكلمة دي أثرت فيا أوى وبشكركم من قلبي على كل كلمة حلوة وعلى حبكم، ويارب دايمًا أكون عند حسن ظنكم".

وقد أعربت ماجدة، والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال، عن ترقبها الشديد لعرض الحلقة الأخيرة من مسلسل ورد وشوكولاتة، والذي يُعرض حاليًا عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

وقالت إنها تنتظر معرفة الطريقة التي ستختتم بها قصة المحامي المتورط في قتل ابنتها، والذي يجسد دوره الفنان محمد فراج، مؤكدة أن هذا الجزء من العمل يمسها على المستوى الإنساني والنفسي بشكل مباشر.

