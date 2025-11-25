رد فعل قوي من والدة شيماء جمال على مسلسل ورد وشوكولاتة ورأيها فى زينة| خاص

أعربت ماجدة، والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال، عن ترقبها الشديد لعرض الحلقة الأخيرة من مسلسل "ورد وشوكولاتة"، والذي يعرض حاليا عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

وقالت إنها تنتظر معرفة الطريقة التي ستختتم بها قصة المحامي المتورط في قتل ابنتها، والذي يجسد دوره الفنان محمد فراج، مؤكدة أن هذا الجزء من العمل يمسها على المستوى الإنساني والنفسي بشكل مباشر.

وأوضحت ماجدة في تصريح خاص لـ صدى البلد، أن الحلقات التي عرضت حتى الآن قدمت معالجة درامية منصفة لصالح ابنتها، مشيرة إلى أن الفنانة زينة، بطلة العمل، كانت قد اعترفت في أحد تصريحاتها بأنها كانت تخشى رد فعلها تجاه الشخصية التي تجسدها، نظرًا لاستلهامها بشكل واضح من شخصية شيماء.

وأضافت أن زينة نجحت في تقديم الدور بحرفية وصدق، إلا أن الشركة المنتجة ما زالت تصر على نفي أي ارتباط مباشر بين الشخصية والأحداث الحقيقية، رغم ما أعلنته بطلة العمل نفسها.

وأكدت ماجدة أن متابعتها للمسلسل تأتي من منطلق الحرص على صورة ابنتها وذكراها، مشددة على أنها لن تتهاون في حال وجدت أي إساءة أو تشويه، قائلة: إذا ظهر في الحلقات ما يسيء لشيماء أو يشوه صورتها، فسأرفع دعوى قضائية فورًا ضد العمل.