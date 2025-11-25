قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الانفصال عن سوريا | أحمد موسى ينفعل على الهواء .. شاهد
محافظة الجيزة تبدأ تسليم المركبات الجديدة بديل التوك توك .. صور
وزير خارجية فرنسا: فظائع الدعم السريع بالسودان يجب ألا تمر دون عقاب
حركة تنقلات موسعة في وزارة البترول
بث مباشر | أحمد موسى يعرض عملية فرز أصوات انتخابات النواب 2025 على الهواء
بالعكاز والجلباب الصعيدي .. سما المصري تدلي بصوتها في انتخابات النواب | صور
وزير الخارجية: ندعم مساعي لبنان لتجاوز تحدياته بما يصون أمنه واستقراره
أسامة ربيع: 4 مليار و 100 ألف دولار حصيلة قناة السويس عام 2025
الأقمار الصناعية: سحب رعدية ممطرة تغطي عدة مناطق بالبلاد| الطقس
هيئة قناة السويس: قمة السلام نجحت فى تعزيز الاستقرار بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب
التزام مصر بمبدأ "الصين الواحدة".. مدبولي يثمن قرارات زيادة الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
نزاهة: غياب الدعاية الانتخابية أمام اللجان .. والمتابعون الدوليون أشادوا بالإقبال الكثيف
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
فن وثقافة

رد فعل قوي من والدة شيماء جمال على مسلسل ورد وشوكولاتة ورأيها فى زينة| خاص

ورد وشوكولاته
ورد وشوكولاته
أحمد إبراهيم

أعربت ماجدة، والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال، عن ترقبها الشديد لعرض الحلقة الأخيرة من مسلسل "ورد وشوكولاتة"، والذي يعرض حاليا عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

وقالت إنها تنتظر معرفة الطريقة التي ستختتم بها قصة المحامي المتورط في قتل ابنتها، والذي يجسد دوره الفنان محمد فراج، مؤكدة أن هذا الجزء من العمل يمسها على المستوى الإنساني والنفسي بشكل مباشر.

وأوضحت ماجدة في تصريح خاص لـ صدى البلد،  أن الحلقات التي عرضت حتى الآن قدمت معالجة درامية منصفة لصالح ابنتها، مشيرة إلى أن الفنانة زينة، بطلة العمل، كانت قد اعترفت في أحد تصريحاتها بأنها كانت تخشى رد فعلها تجاه الشخصية التي تجسدها، نظرًا لاستلهامها بشكل واضح من شخصية شيماء.

وأضافت أن زينة نجحت في تقديم الدور بحرفية وصدق، إلا أن الشركة المنتجة ما زالت تصر على نفي أي ارتباط مباشر بين الشخصية والأحداث الحقيقية، رغم ما أعلنته بطلة العمل نفسها.

وأكدت ماجدة أن متابعتها للمسلسل تأتي من منطلق الحرص على صورة ابنتها وذكراها، مشددة على أنها لن تتهاون في حال وجدت أي إساءة أو تشويه، قائلة: إذا ظهر في الحلقات ما يسيء لشيماء أو يشوه صورتها، فسأرفع دعوى قضائية فورًا ضد العمل.

شيماء جمال ورد وشوكولاته زينه

ايتن عامر

أيتن عامر ترد على والدة المذيعة شيماء جمال: مليش في تجارة العجول

ارشيفية

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

وزير التربية والتعليم

مفيش تأجيل.. التعليم: موعد امتحانات نصف العام 10 يناير للنقل و17 للإعدادية

رمضان صبحي

معملوش حاجة.. ملخص مرافعات دفاع رمضان صبحي وباقي المتهمين بقضية التزوير

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

صورة أرشيفية

إجراءات عاجلة بالمدارس لوقاية الطلاب من فيروس ماربورج |ماذا قررت تعليم البحيرة؟

رمضان صبحي

بعد فض الأحراز ومرافعات الدفاع.. رفع جلسة محاكمة رمضان صبحي للقرار

حالة الطقس

حالة الطقس غداً في مصر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

توافد كثيف للناخبين في آخر ساعة قبل غلق لجان دار السلام

توافد كثيف للناخبين في آخر ساعة قبل غلق لجان دار السلام

لجان الانتخابية

طوابير كثيفة من الشباب أمام لجان قصر النيل قبل إغلاق باب الاقتراع

انتخابات

استمرار توافد الناخبين بانتخابات النواب بمصر القديمه والمنيل.. صور

بالصور

أحمد مجدي وداليا مصطفى أول الحضور على السجادة الخضراء لمهرجان الفيوم السينمائي | صور

أحمد مجدي

مسنّة تدلي بصوتها بمدرسة العصلوجي بالزقازيق

انتخابات

يسرا وإلهام شاهين وهالة سرحان يخطفن الأنظار بمهرجان شرم الشيخ للمسرح

يسرا وإلهام شاهين

أطعمة تساعدك على التخلص من سيلان الأنف أثناء نزلات البرد.. وأخرى تجنبها تماما

أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا

محمد رشاد

محمد رشاد يطرح أغنيته "أنا موعود"

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

