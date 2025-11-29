مدرب ليدز يفتح النار عقب السقوط أمام مانشستر سيتي

طالب دانييل فاركه، المدير الفني لنادي ليدز يونايتد، بضرورة إدخال تعديلات فورية على قوانين الدوري الإنجليزي الممتاز، لمنع ما وصفه بـ"الوقت المستقطع التكتيكي" الناتج عن إصابات وهمية، وذلك بعد خسارة فريقه الدرامية أمام مانشستر سيتي بنتيجة 3-2، في الجولة 13 من البريميرليج.

الحادثة التي أثارت غضب مدرب ليدز جاءت بعدما سقط جيانلويجي دوناروما، حارس مانشستر سيتي، على أرض الملعب بعد مرور ساعة من المباراة، بتوجيه واضح من روبن دياز وفقًا لما يراه فاركه، في وقت كان فيه ليدز يضغط بقوة لإدراك التعادل.

التوقف سمح للمدرب بيب جوارديولا بجمع لاعبيه على الخط ومنحهم تعليمات جديدة، وهي لقطة باتت تتكرر مؤخرًا في الدوري.

هجوم حاد من فاركه

وقال فاركه في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل": "الجميع يعرف لماذا سقط. سألت الحكم الرابع: هل ستفعلون شيئًا؟ فقال لي إن أيديهم مقيدة ولا يستطيعون التدخل".

ووصف المدرب الألماني تصرف دوناروما بـ"التحايل"، منتقدًا السماح باستغلال القوانين لإحداث توقف تكتيكي يمنح الفريق الأفضلية.

وأضاف: "إذا لم نُعلّم لاعبينا قيمة اللعب النظيف، وإذا سمحنا بادعاء الإصابة لإجراء تعليمات جماعية إضافية، فهذا أمر لا يعجبني. طالما أن اللوائح لا تمنع ذلك صراحة، فلا مجال للشكوى، لكن إذا استمرت الظاهرة، علينا تغيير القواعد".

اقتراحات لتعديل القوانين

وأوضح فاركه أن سقوط الحارس تحديدًا—not لاعب ميداني—يجبر الحكم على إيقاف اللعب فورًا، ما يجعل الحيلة أكثر فعالية. كما طرح عدة احتمالات يمكن للجهات التشريعية التفكير فيها، مثل:

إعادة الكرة للفريق المنافس فور استئناف اللعب.

تقليل الوقت المضاف إذا شك الحكم في وجود تحايل.

وضع آليات للتمييز بين الإصابة الفعلية والادعاء التكتيكي.

وأكد: "هناك أدوات لمنع هذا النوع من السلوك، وإذا لم تُستخدم، فعلينا تغيير القواعد".

رد جوارديولا

من جانبه، قال بيب جوارديولا إنه لم يكن على علم بتفاصيل موقف دوناروما لحظة سقوطه، موضحًا: "لم أتحدث معه. عندما حدث الأمر قلت لترافورد يستعد للإحماء. لا أعرف ماذا حدث. اسألوني في المؤتمر المقبل وسأسأل دوناروما".