مرموش في مواجهة قوية مع مانشستر سيتي أمام ليدز يونايتد

يستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره ليدز يونايتد، في الخامسة مساءً، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويلعب الدولي المصري عمر مرموش في صفوف فريق مانشستر سيتي ولكنه لا يشارك في الفترة الأخيرة بصفة أساسية نظرًا لمشاركته في مركز المهاجم الذي يتواجد به النرويجي إيرلينج هالاند.

ويسعى فريق مانشستر سيتي لتحقيق الفوز من أجل مواصلة آرسنال على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

مانشستر سيتي ضد ليدز يونايتد

ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 22 نقطة، فيما يأتي فريق ليدز يونايتد في المركز الثامن عشر برصيد 11 نقطة.