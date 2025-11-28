في انتظار القرار.. متى يُحسم مصير صلاح ومرموش ومصطفى محمد؟| إيه الحكاية؟

يترقب ناديا ليفربول ومانشستر سيتي الإنجليزيان، إضافة إلى نانت الفرنسي، قرارا حاسما من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن الموعد النهائي لانضمام لاعبيها محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد إلى معسكر منتخب مصر استعدادا لبطولة كأس أمم أفريقيا.

تأتي هذه التحركات في ظل تمسك حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بمشاركة اللاعبين الثلاثة في الودية المقررة أمام نيجيريا يوم 14 ديسمبر المقبل، قبل انطلاق كأس الأمم.

المنتخب المصري يستعد لانطلاق البطولة القارية في المغرب

يستعد منتخب مصر لخوض منافسات كأس أمم أفريقيا 2025، المقرر إقامتها في المغرب ابتداءً من 21 ديسمبر.

ويخطط الجهاز الفني بقيادة حسام حسن لبدء معسكر الإعداد مبكرًا من أجل تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا، وسط رغبة قوية في تواجد المحترفين منذ اليوم الأول للمعسكر.

مانشستر سيتي يطلب توضيحا من فيفا بشأن موقف مرموش

ذكرت شبكة "سيتي إكسترا" الإنجليزية أن مانشستر سيتي بانتظار رد واضح من "فيفا" يحدد موعد انضمام لاعبه عمر مرموش لمعسكر المنتخب، خصوصًا أن الفريق السماوي يواجه مباراة مهمة أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز، تتزامن مع موعد مباراة مصر الودية ضد نيجيريا.

وأوضح التقرير أن النادي الإنجليزي يرغب في الوصول إلى صيغة مرضية مع الاتحاد المصري لكرة القدم، تضمن استمراره في الاستفادة من خدمات مرموش لأطول فترة ممكنة قبل السماح له بالالتحاق بـ"الفراعنة".

اتحاد الكرة يتحرك لإنهاء أزمة المحترفين

أفادت الشبكة ذاتها بأن هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، يجري اتصالات مباشرة مع مسؤولي ليفربول ومانشستر سيتي لحسم موعد انضمام صلاح ومرموش إلى معسكر المنتخب، وذلك قبل انطلاق البطولة القارية في المغرب.

ويواجه مانشستر سيتي ضغوطا من الجانب المصري للاستجابة لطلب انضمام مرموش مبكرًا، خاصة بعد قرار حسام حسن تقديم موعد معسكر المنتخب ليبدأ الاثنين المقبل بدلا من 7 ديسمبر.

تحركات رسمية لحسم موقف اللاعبين قبل البطولة

من جانبه، طالب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، رئيس اتحاد الكرة هاني أبو ريدة بضرورة إنهاء أزمة انضمام محمد صلاح وعمر مرموش في أسرع وقت، لضمان تواجدهما الكامل مع المنتخب قبل انطلاق كأس أمم أفريقيا الشهر المقبل.

أهمية بطولة كأس أمم أفريقيا لمنتخب مصر

تمثل بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 محطة حاسمة لمنتخب مصر، خاصة في ظل رغبة الجماهير في استعادة اللقب الغائب منذ عام 2010.

وتعد النسخة المقبلة ذات طابع خاص، كونها تُقام في المغرب للمرة الثانية، ومع مستوى تنافسي مرتفع بين المنتخبات المشاركة.

ويرى محللون أن تواجد المحترفين منذ بداية المعسكر سيكون عاملًا مهمًا في تعزيز فرص المنتخب، خاصة أن محمد صلاح ومرموش ومصطفى محمد يشكلون القوة الهجومية الأبرز في تشكيل حسام حسن، ما يجعل حسم موعد انضمامهم أولوية قصوى للجهاز الفني واتحاد الكرة.