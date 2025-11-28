قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هجوم مفاجئ يهزّ بلدة بيت جن.. قتلى وجرحى واشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال
حقيقة تحويل المتحف المصري بالتحرير إلى فندق.. فيديو
الحزن يغطي أبو النمرس بعد غرق 3 أصدقاء سقطت سيارتهم بترعة المريوطية
أنت غبية؟.. ترامب ينفجر غضباً في وجه صحفية بعد حادث البيت الأبيض
سيراميكا كليوباترا يفوز على باير ليفركوزن في بطولة الأهلي الدولية تحت 16 عامًا
مصر ترحب باعتماد المراجعة الشاملة لهيكل بناء السلام الأممي من مجلس الأمن والجمعية العامة
مابين 5 إلى 45 عاما .. الحكم بالسجن على قادة من المعارضة بتونس بتهم التآمر
وزير الكهرباء يبحث مع CSGI الصينية التعاون في مجالات دمج الطاقات المتجددة
الطقس اليوم| أمطار رعدية ببعض المحافظات وسماء غائمة بمناطق أخرى
محاضرة فنية للاعبي الأهلي قبل التحرك إلى ملعب مولاي الحسن
عقب مواجهة الليلة.. بعثة الأهلي تعود للقاهرة بعد مباراة الجيش الملكي
أول تعليق من حماس على الأحداث في بيت جن بسوريا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

في انتظار القرار.. متى يُحسم مصير صلاح ومرموش ومصطفى محمد؟| إيه الحكاية؟

منتخب مصر
منتخب مصر
أمينة الدسوقي

يترقب ناديا ليفربول ومانشستر سيتي الإنجليزيان، إضافة إلى نانت الفرنسي، قرارا حاسما من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن الموعد النهائي لانضمام لاعبيها محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد إلى معسكر منتخب مصر استعدادا لبطولة كأس أمم أفريقيا.

تأتي هذه التحركات في ظل تمسك حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بمشاركة اللاعبين الثلاثة في الودية المقررة أمام نيجيريا يوم 14 ديسمبر المقبل، قبل انطلاق كأس الأمم.

المنتخب المصري يستعد لانطلاق البطولة القارية في المغرب

يستعد منتخب مصر لخوض منافسات كأس أمم أفريقيا 2025، المقرر إقامتها في المغرب ابتداءً من 21 ديسمبر. 

ويخطط الجهاز الفني بقيادة حسام حسن لبدء معسكر الإعداد مبكرًا من أجل تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا، وسط رغبة قوية في تواجد المحترفين منذ اليوم الأول للمعسكر.

مانشستر سيتي يطلب توضيحا من فيفا بشأن موقف مرموش

ذكرت شبكة "سيتي إكسترا" الإنجليزية أن مانشستر سيتي بانتظار رد واضح من "فيفا" يحدد موعد انضمام لاعبه عمر مرموش لمعسكر المنتخب، خصوصًا أن الفريق السماوي يواجه مباراة مهمة أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز، تتزامن مع موعد مباراة مصر الودية ضد نيجيريا.

وأوضح التقرير أن النادي الإنجليزي يرغب في الوصول إلى صيغة مرضية مع الاتحاد المصري لكرة القدم، تضمن استمراره في الاستفادة من خدمات مرموش لأطول فترة ممكنة قبل السماح له بالالتحاق بـ"الفراعنة".

اتحاد الكرة يتحرك لإنهاء أزمة المحترفين

أفادت الشبكة ذاتها بأن هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، يجري اتصالات مباشرة مع مسؤولي ليفربول ومانشستر سيتي لحسم موعد انضمام صلاح ومرموش إلى معسكر المنتخب، وذلك قبل انطلاق البطولة القارية في المغرب.

ويواجه مانشستر سيتي ضغوطا من الجانب المصري للاستجابة لطلب انضمام مرموش مبكرًا، خاصة بعد قرار حسام حسن تقديم موعد معسكر المنتخب ليبدأ الاثنين المقبل بدلا من 7 ديسمبر.

تحركات رسمية لحسم موقف اللاعبين قبل البطولة

من جانبه، طالب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، رئيس اتحاد الكرة هاني أبو ريدة بضرورة إنهاء أزمة انضمام محمد صلاح وعمر مرموش في أسرع وقت، لضمان تواجدهما الكامل مع المنتخب قبل انطلاق كأس أمم أفريقيا الشهر المقبل.

أهمية بطولة كأس أمم أفريقيا لمنتخب مصر

تمثل بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 محطة حاسمة لمنتخب مصر، خاصة في ظل رغبة الجماهير في استعادة اللقب الغائب منذ عام 2010.

 وتعد النسخة المقبلة ذات طابع خاص، كونها تُقام في المغرب للمرة الثانية، ومع مستوى تنافسي مرتفع بين المنتخبات المشاركة.

ويرى محللون أن تواجد المحترفين منذ بداية المعسكر سيكون عاملًا مهمًا في تعزيز فرص المنتخب، خاصة أن محمد صلاح ومرموش ومصطفى محمد يشكلون القوة الهجومية الأبرز في تشكيل حسام حسن، ما يجعل حسم موعد انضمامهم أولوية قصوى للجهاز الفني واتحاد الكرة.

ليفربول مانشستر سيتي نانت الفرنسي فيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم محمد صلاح عمر مرموش أمم أفريقيا 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة الزياد

كانت عاملة رجيم.. والدة هبة الزياد تكشف لأول مرة سبب الوفاة

رمضان صبحي

بسبب قضيته | إجراء مفاجئ في بيراميدز يخص رمضان صبحي

جزء من الفيديو

تداول فيديو حول إهـانة طلاب لمعلمة بالإسكندرية.. والتعليم تبدأ التحقيق

حالة الطقس

الأرصاد: 6 ساعات حاسمة تتطلب الحذر على طرق السفر... ومفاجأة في الجنوب

الإعلامية هبة الزياد

ماتت على الكنبة.. والدة هبة الزياد وصديقتها يكشفان تفاصيل الوفاة لأول مرة

بيراميدز

خبير لوائح يحسم الجدل حول سحب لقب دوري أبطال أفريقيا من بيراميدز

الاستعلام عن سبب إيقاف بطاقة التموين وخطوات إعادة التفعيل 2025

الاستعلام عن سبب إيقاف بطاقة التموين وخطوات إعادة التفعيل 2025

ابتزاز - أرشيفية

هاتي لي مجوهرات وأنا أسكت | ابتزاز سكرتيرة بفيديوهات خارجة بأكتوبر

ترشيحاتنا

رحلات عمرة

بعد قرار السياحة الأخير.. عقوبات مشددة لمنفذي رحلات عمرة بالمخالفة

شيماء نبيه، عضو مجلس النواب

برلمانية: كلمة الرئيس السيسي في الأكاديمية العسكرية إتسمت بالمكاشفة والمصارحة

مصطفى الكحيلي, عضو مجلس الشيوخ

عضو بالشيوخ: كلمة الرئيس السيسي بالأكاديمية العسكرية بعثت برسائل هامة

بالصور

هبة الزياد كانت تشعر بالإرهاق.. لماذا نتجاهل إشارة الجسم SOS؟

هبة الزياد كانت تشعر بالإرهاق قبل أيام لماذا نتجاهل إشارة الجسم SOS
هبة الزياد كانت تشعر بالإرهاق قبل أيام لماذا نتجاهل إشارة الجسم SOS
هبة الزياد كانت تشعر بالإرهاق قبل أيام لماذا نتجاهل إشارة الجسم SOS

بعد إصابة أبناء مشاهير بفيروسات.. 5 علامات لا تتجاهليها

بعد تكرار إصابة أطفال مشاهير بفيروسات… أطباء يحذرون: 5 علامات لا تتجاهليها
بعد تكرار إصابة أطفال مشاهير بفيروسات… أطباء يحذرون: 5 علامات لا تتجاهليها
بعد تكرار إصابة أطفال مشاهير بفيروسات… أطباء يحذرون: 5 علامات لا تتجاهليها

آخر 48 ساعة في حياة بشرى محمد.. رواية مؤلمة لرحيل نجمة واجهت المرض بصمت

آخر 48 ساعة في حياة بشرى محمد… رواية مؤلمة لرحيل نجمة واجهت المرض بصمت
آخر 48 ساعة في حياة بشرى محمد… رواية مؤلمة لرحيل نجمة واجهت المرض بصمت
آخر 48 ساعة في حياة بشرى محمد… رواية مؤلمة لرحيل نجمة واجهت المرض بصمت

أبرز 10 معلومات عن بشرى محمد… من الشهرة إلى الرحيل المفاجئ

أبرز 10 معلومات عن بشرى محمد… من الشهرة إلى الرحيل المفاجئ
أبرز 10 معلومات عن بشرى محمد… من الشهرة إلى الرحيل المفاجئ
أبرز 10 معلومات عن بشرى محمد… من الشهرة إلى الرحيل المفاجئ

فيديو

وفاة التونسية بشرى محمد

صدمة في الوسط الفني.. رحيل بشرى محمد بعد صراع مع المرض

اروى جودة

فرح مصري وآخر إيطالي.. أروى جودة تحتفل بزفافها مرتين‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد