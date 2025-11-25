قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هيئة قناة السويس: قمة السلام نجحت فى تعزيز الاستقرار بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب
التزام مصر بمبدأ "الصين الواحدة".. مدبولي يثمن قرارات زيادة الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
نزاهة: غياب الدعاية الانتخابية أمام اللجان .. والمتابعون الدوليون أشادوا بالإقبال الكثيف
تقترب من 20 يومًا.. خريطة إجازات 2026 للموظفين والطلاب
حازم بدوي: الإقبال في المرحلة الثانية من انتخابات النواب أكبر عن الأولى
قبل ساعة من غلق اللجان .. توافد كبير من المواطنين على اللجان الانتخابية بمصر الجديدة
أمانة عند الله.. أمين الإفتاء: التعامل مع الميت يكون بأدب شديد وليس بحجة أنه لا يشعر
على طريقة أفلام السيما | لصوص يقتحمون شقة 3 أيام متواصلة .. مفاجأة في اليوم الأخير.. والضحية يكشف التفاصيل
رئيس الأعلى للإعلام ووزير الإعلام الكويتي يبحثان سبل التعاون المشترك
جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على المقاولون العرب
بسبب انتخابات النواب .. طلب عاجل من خالد أبو بكر للأجهزة الأمنية
وزير الخارجية: مصر تستضيف 10 ملايين لاجئ وتوفر لهم التعليم والخدمات الأساسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

أزمة تهدد بطولة أمم إفريقيا بسبب حقوق بث المباريات.. ما القصة؟

أمم إفريقيا
أمم إفريقيا
أحمد أيمن

يشهد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) حالة من التوتر بعد تقديم عدد من القنوات التلفزيونية الوطنية من دول أفريقية، خاصة الناطقة بالعربية والفرنسية، شكوى رسمية ضد شروط حقوق البث لمباريات كأس الأمم الإفريقية المقبلة في المغرب. 

جدير بالذكر أن النسخة المقبلة من بطولة أمم أفريقيا ستقام في المغرب، حيث من المقرر أن تمتد فعالياتها من 21 ديسمبر وحتى 18 يناير.

أزمة بث مباريات أمم إفريقيا 

وفقًا لمصادر من داخل كاف نقلها موقع WinWin، أعربت هذه القنوات عن استيائها من أنشطتها التفاوضية المحدودة، إذ سُمح لها فقط ببث 33 مباراة من أصل 52 خلال البطولة، بينما تُمنع من اقتناء حقوق البث لكامل المباريات. 

في المقابل، منح كاف حقوق البث كاملة إلى هيئات إذاعية من بلدان ناطقة بالإنجليزية والبرتغالية، فضلاً عن شركة بث دولية غير إفريقية.  

هذا التفاوت أثار اتهامات تجاه كاف بفرض سياسة تمييزية، خاصة أن القنوات العمومية المعترضة تعتبر أن حرمانها من البث الكامل يعني حرمان ملايين المشاهدين من متابعة البطولة على القنوات المجانية. 

ردًا على هذه الانتقادات، تؤكد بعض التقارير أن المسؤولين في كاف يتلقون ضغوطًا متصاعدة من هذه المؤسسات الإعلامية لفتح المجال أمام تفاوض أوسع ومنح حقوق أكثر عدالة. 

تحرك عاجل من الكاف

من جهة أخرى، عقد الكاف مؤخرًا شراكة مع شبكة SuperSport لبث جميع مباريات كأس أمم إفريقيا 2025 في منطقة جنوب الصحراء الإفريقية.  هذه الخطوة تأتي في وقت حرج، وقد تُفسَّر من قبل القنوات المحتجة كتعزيز لموقع اللاعبين البثّيين الكبار على حساب القنوات العمومية.

في ظل هذه الأزمة، هناك من يرى أن كاف يُخاطر بمصداقيته الاحترافية، خاصة أن حقوق البث هي أحد أهم أصوله المالية والإعلامية. 

القنوات التي تقدمت بالشكوى تصر على أن البطولة ليست مجرد سلعة تجارية، بل احتفال رياضي يهم الجماهير الإفريقية بأكملها، خصوصًا في دول تعتمد بث القنوات الأرضية الحرة للوصول إلى الملايين. 

من جهة ثانية، أطلقت كاف بالفعل مناقصة جديدة للحصول على حقوق البث الإعلامي لمباريات الأندية (دوري الأبطال، الكونفيدرالية، السوبر)، ما قد يكون محاولة للرد على الانتقادات وإعادة توزيع الحقوق بطريقة أكثر شفافية. 

أمم إفريقيا أزمة بث أمم إفريقيا بث مباريات أمم إفريقيا الكاف القنوات الناقلة لمباريات أمم إفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايتن عامر

أيتن عامر ترد على والدة المذيعة شيماء جمال: مليش في تجارة العجول

ارشيفية

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

وزير التربية والتعليم

مفيش تأجيل.. التعليم: موعد امتحانات نصف العام 10 يناير للنقل و17 للإعدادية

رمضان صبحي

معملوش حاجة.. ملخص مرافعات دفاع رمضان صبحي وباقي المتهمين بقضية التزوير

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

رمضان صبحي

بعد فض الأحراز ومرافعات الدفاع.. رفع جلسة محاكمة رمضان صبحي للقرار

حالة الطقس

حالة الطقس غداً في مصر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

نجل مرشح يقتحم لجنة بالدقهلية ويكسر صناديق الاقتراع فى اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب

نجل مرشح يقتحم لجنة بالدقهلية ويكسر صناديق الاقتراع

ترشيحاتنا

بيراميدز

بعد حبس رمضان صبحي.. موعد مباراة بيراميدز وريفرز يونايتد النيجيري في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

الأهلي

غياب 12 لاعبا.. موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل والقنوات الناقلة

صورة أرشيفية

رئيس مدينة طنطا: غرس 125 شجرة مثمرة وزينة بعدد من القرى ضمن حملات التجميل

بالصور

مسنّة تدلي بصوتها بمدرسة العصلوجي بالزقازيق

انتخابات
انتخابات
انتخابات

يسرا وإلهام شاهين وهالة سرحان يخطفن الأنظار بمهرجان شرم الشيخ للمسرح

يسرا وإلهام شاهين
يسرا وإلهام شاهين
يسرا وإلهام شاهين

أطعمة تساعدك على التخلص من سيلان الأنف أثناء نزلات البرد.. وأخرى تجنبها تماما

أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا
أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا
أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا

لهذه الأسباب يجب إخبار طبيب أسنانك إذا كنت مصابًا بأمراض القلب .. دراسة تكشف العلاقة

لماذا يجب أن تخبر طبيب أسنانك بإصابتك بأمراض القلب؟
لماذا يجب أن تخبر طبيب أسنانك بإصابتك بأمراض القلب؟
لماذا يجب أن تخبر طبيب أسنانك بإصابتك بأمراض القلب؟

فيديو

محمد رشاد

محمد رشاد يطرح أغنيته "أنا موعود"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

المزيد