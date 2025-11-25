مصر تؤكد رفضها لأية إجراءات أحادية تؤثر على أمنها المائي

أ ش أ

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، أن نهر النيل يمثل شريان الحياة للشعب المصري، مشدداً على رفض مصر لأي إجراءات أحادية في حوض النيل الشرقي تخالف القانون الدولي.

وأشار عبد العاطي، في تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية" ، إلى أن مصر ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والدبلوماسية التي يكفلها ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لحماية أمنها المائي وضمان استمرارية مواردها الحيوية.

وأضاف أن انتظام حركة الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس يمثل مصلحة دولية مشتركة، مؤكداً التزام مصر بالمحافظة على الأمن الملاحي والإقليمي بما يخدم مصالحها ومصالح المجتمع الدولي.

وشدد على أن مصر ستواصل العمل مع المجتمع الدولي والدول المعنية لضمان حقوقها المائية، مشيراً إلى أن حماية نهر النيل وضمان تدفق المياه بطريقة عادلة ومستقرة يشكل أولوية قصوى للسياسة المصرية الخارجية.