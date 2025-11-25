ظهور نادر للإعلامية سوزان حسن فى عزاء ميرفت سلامة | شاهد

بدأ منذ قليل عزاء الإعلامية ميرفت سلامة وحرص على الحضور كل من الدكتور الفنان أشرف زكي والفنانة وفاء عامر، والفنانة والإعلامية منى عبد الغنى.

رحلت عن عالمنا اليوم الإعلامية القديرة ميرفت سلامة التي تعد واحدة من أبرز مذيعات التليفزيون المصري، وجاء رحيلها بعد صراع مع السرطان وتدهور حالتها الصحية خلال الفترة الأخيرة حتى وافتها المنية اليوم.

رحلت المذيعة منال سلامة بعد صراع طويل مع سرطان المعدة، وخلال الايام الأخيرة في حياتها تم حجزها بإحد

مستشفيات مصر الجديدة، ودخلت العناية المركزة خلال الأسبوع الماضي لكن حالتها تدهورت حتى تم إعلان وفاتها.

نعت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلمانى ببالغ الحزن الإعلامية ميرفت سلامة التى رحلت عن عالمنا اليوم بعد مسيرة حافلة بالعطاء والعمل المخلص ، حيث قدمت للتلفزيون المصري برامج متنوعة ما بين الثقافية والاجتماعية وحتى برامج مخصصة للأطفال ومن أبرز برامجها برنامج ،، تياترو ،، الذي اهتم بعرض المسرحيات والترويج للأعمال المسرحية .

وقالت الوطنية للإعلام - في بيانها - إن الإعلامية الراحلة تقلدت العديد من المناصب و أسهمت بشكل كبير فى تطوير العمل بالتليفزيون المصري .

رحم الله الإعلامية الراحلة وتتقدم الوطنية للإعلام بخالص العزاء والمواساة لأسرتها ولجميع أسرة العمل الإعلامى وندعو الله ان يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته