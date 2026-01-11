قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمرو طلعت: 3 مليارات جنيه لتأهيل الأكاديمية العسكرية ورفع مصر لمراكز متقدمة عالميًا في الرقمنة
الريادة الرقمية.. وزير الاتصالات: إنشاء 3 آلاف برج سنويًا لـ إنترنت أسرع
الداخلية تكشف تفاصيل دهس شخص بسيارة عمدا في بني سويف
لميس الحديدي توجه رسالة للمصريين قبل لقاء السنغال ولـ منتقدي محمد صلاح على السوشيال
عمرو طلعت: الأكاديمية العسكرية تصنع جيل الرواد الرقميون بمهارات حياتية وعملية متكاملة
صلاح فوزي لـ صدى البلد: أشكر الرئيس السيسي على تعييني عضوا بمجلس النواب
نرمين الفقي عن أولاد الراعي: كل مشهد بنعمله ماتش تمثيل
بقوة 4.7 ريختر.. زلزال يضرب البصرة قرب الحدود العراقية الإيرانية
معسكر مفتوح لمنتخب الشباب استعدادًا للتصفيات القارية
عمرو طلعت: الأكاديمية العسكرية تفتح أبوابها لكل الخريجين لتأهيل جيل الرواد الرقميون
خريطة اليوم الأول لانعقاد مجلس النواب.. عماد الدين حسين يكشف
التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول من مباراة سموحة وحرس الحدود
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ظاهرة موجودة.. أمين الإفتاء: حرمان المرأة من الميراث عدوان على حدود الله

الميراث
الميراث
أحمد سعيد

أكد الدكتور محمود الطحان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن حرمان الإناث من الميراث ظاهرة موجودة للأسف في بعض القرى والمجتمعات، وهي مخالفة صريحة لأحكام الشريعة الإسلامية التي كفلت للمرأة حقها الكامل في الميراث، مثلها مثل الرجل، وفق ما شرعه الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن الله تعالى تولّى بنفسه تقسيم أنصبة الميراث في سورة النساء، فقال: «يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين»، محذرًا من مخالفة هذا التشريع الإلهي، حيث قال سبحانه: «تلك حدود الله فلا تعتدوها»، ثم توعّد من يخالف هذا الحكم بقوله: «ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارًا خالدًا فيها وله عذاب مهين».

خطورة منع أي وارث من حقه الشرعي

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم شدد على خطورة منع أي وارث من حقه الشرعي، فقال: «من فرّ من ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة»، مؤكدًا أن منع الإنسان من ميراثه جريمة عظيمة يعاقب عليها صاحبها بحرمانه من الجنة يوم القيامة، فما بالنا إذا كان هذا الحرمان موجّهًا إلى المرأة التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: «اللهم إني أحرج حق الضعيفين: اليتيم والمرأة».

وتناول أمين الفتوى بدار الإفتاء مسألة تصرّف الأب في ماله حال حياته، موضحًا أن للإنسان كامل الحق في أن يتصرف في ماله وهو على قيد الحياة كيفما يشاء، ما دام كامل الأهلية وغير محجور عليه، وهذا ما يُعرف في الشرع بالهبة، وهي جائزة شرعًا، حيث يحق له أن يكتب لبناته أو أولاده ما يشاء من أملاكه وهو حي.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الهبة جائزة شرعًا بشرط ألا تكون بنية حرمان وارث من حقه الشرعي، لأن النية محلها القلب ولا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، موضحًا أن الأب قد يكتب لبنته شقة أو محلًا لأنه يعلم ضعف حالها أو خوفه عليها بعد وفاته، أو خشية دخول أطراف أخرى معها في الميراث وحدوث نزاعات، فمثل هذا التصرف لا إثم فيه إذا خلت النية من الظلم والحرمان.

وشدد أمين الفتوى بدار الإفتاء على أن الشريعة الإسلامية قامت على العدل والرحمة وصيانة الحقوق، وأن الاعتداء على ميراث المرأة هو اعتداء على حكم الله وحدوده، داعيًا إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة التي تُبرر الظلم باسم العادات أو الأعراف، ومؤكدًا أن الميراث تشريع إلهي محكم لا يقبل التلاعب ولا التغيير.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء على أن حفظ حقوق المرأة في الميراث واجب شرعي وأمانة في أعناق الجميع، وأن من يتعدّى حدود الله في هذا الأمر يعرّض نفسه لعقوبة عظيمة في الدنيا والآخرة.

الدكتور محمود الطحان أمين الفتوى بدار الإفتاء دار الإفتاء أمين الفتوى الإفتاء حرمان المرأة من الميراث الميراث تقسيم أنصبة الميراث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأمطار

غزيرة ورعدية.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات غدًا

وزير التعليم مع سفير اليابان

وزير التعليم: تطوير مناهج الرياضيات حتى الصف الثالث الثانوي بالتعاون مع اليابان

جانب من المصنع

رئيس الوزراء: المواطن يدفع 400 جنيه فقط مقابل عمليات تكلف الدولة مليون جنيه

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق

الزمالك وبيراميدز

2.5 مليون دولار و5 لاعبين .. صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

سعر الذهب

تراجع ملحوظ في سعر الذهب بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 الآن مفاجأة

ترشيحاتنا

منتخب مصر

خالد طلعت: طبيعي أن منتخب مصر يخسر من كوت ديفوار مع أي مدرب تاني لأنهم بالأرقام أفضل منا بكثير

ريال مدريد

تشكيل ريال مدريد لمواجهة برشلونة في نهائي السوبر الإسباني

معتمد جمال

مدرب الزمالك: لن اتحدث عن المشاكل الفنية ونركز على مواجهة المصري

بالصور

رئيس مياه الشرقية يكلف الإدارات بتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

بين الرياضة والدراما.. ريم مصطفى تخطف الأنظار في ملعب التنس

ريم مصطفي
ريم مصطفي
ريم مصطفي

صحة الشرقية: 3 قوافل علاجية وكشف وعلاج مجاني لـ 5 ألاف مواطن| صور

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

تنفيذ 27 مشروعا بتكلفة مليار و700 مليون جنيه في قطاع الصرف الصحي بالشرقية

صرف صحي
صرف صحي
صرف صحي

فيديو

انغام

أنغام تطرح أحدث أغانيها "الحب حالة"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

المزيد