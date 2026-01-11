قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخط الأخضر الثالث يقلص زمن تقاطر القطارات لتحسين تجربة الركاب وتقليل ساعات الانتظار
مصر والمغرب.. مهمة عربية نحو نهائي أمم أفريقيا
ضم الزوجة والأبناء إلى بطاقة التموين 2026.. الخطوات والشروط
الترجي التونسي يواصل دعم صفوفه بلاعب جديد
النائب ياسر عرفات: تمثيل المواطن أولوية والعمل الجماعي أساس نجاح البرلمان
وصول 12 أسيرا محررا إلى مستشفى شهداء الأقصى في غزة
صلاح فوزي: التعاون المرن بين السلطات ضرورة وطنية لتعزيز كفاءة البرلمان
المالية: 600 مليار جنيه زيادة في حصيلة الضرائب دون أعباء جديدة
وفد بريطاني يزور مستشفى العريش العام برفقة محافظ شمال سيناء
بعد افتتاح متحف فاروق حسني.. أحمد موسى: احتفال مشرف وحضور ثقافي رفيع
بين رغبة صلاح في الثأر وطموح ماني بالفوز.. قمة مصر والسنغال تخطف الأضواء من ملاعب أوروبا
عاوزين معارضة.. أحمد موسى: اللجان البرلمانية مهامها جسيمة وليست كعكة يتم تقسيمها
ديني

كيف أتعلّق بالصلاة ولا أتكاسل عنها؟.. أمين الإفتاء يوضح العلاج الحقيقي

أحمد سعيد

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال قال فيه السائل: «أنا نفسي أتعلق بالصلاة، بحاول أصلي دايمًا بس بكسل، مع إني بقدر أكون صايم، ياريت حضرتك تقول لي أتعلق بالصلاة إزاي؟».

كيف أتعلّق بالصلاة ولا أتكاسل عنها؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن بداية الالتزام بالصلاة تحتاج إلى حسم وحزم مع النفس، مشيرًا إلى أن الإنسان إذا كان في بداية طريق الالتزام تغلبه حالة الكسل، فيتعلل بأي شيء في يده أو يشغله عن الصلاة، فيؤجل الوضوء ربع ساعة أو نصف ساعة حتى تضعف الهمة، ثم ينشغل بشيء آخر حتى يضيع الوقت وتفوته الصلاة، ثم يقول: «إن شاء الله بكرة أبدأ»، وهكذا تستمر دائرة التأجيل.

وبيّن أمين الفتوى بدار الإفتاء أن العلاج الحقيقي هو أن يعقد الإنسان النية مع نفسه أنه بمجرد سماع الأذان يترك كل ما في يده مهما كان، ويبادر فورًا إلى الوضوء والصلاة، مؤكدًا أن كلمة «الله أكبر» تعني أن الله أكبر من كل ما يشغل الإنسان في يده، فكل ما ينشغل به الإنسان من عمل أو كتاب أو طعام أو مشاهدة هو في الأصل نعمة من نعم الله، ولا يجوز أن ننشغل بالنعمة عن المنعم، لأن المنعم أولى بالشكر من النعمة نفسها.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن معنى «الله أكبر» أن الله أكبر مما في يدك، وأكبر مما يشغلك، ولذلك يجب أن يترك الإنسان ما في يده عند سماع الأذان، ويقوم ليؤدي الصلاة شكرًا لله على نعمه، مستشهدًا بقوله تعالى: {لئن شكرتم لأزيدنكم}، مؤكدًا أن المحافظة على الصلاة هي أعظم صور شكر النعمة، وبها تدوم النعم ويبارك الله فيها.

ودعا أمين الفتوى بدار الإفتاء كل من يريد أن يتعلّق بالصلاة إلى المبادرة وعدم التسويف، وأن يجعل الأذان نقطة فاصلة في يومه، يترك عندها كل شيء ليقف بين يدي الله عز وجل، حتى تصبح الصلاة عادة ثابتة لا يستطيع بعدها تركها.

غزيرة ورعدية.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات غدًا

وزير التعليم: تطوير مناهج الرياضيات حتى الصف الثالث الثانوي بالتعاون مع اليابان

رئيس الوزراء: المواطن يدفع 400 جنيه فقط مقابل عمليات تكلف الدولة مليون جنيه

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

بعد موقعة كوت ديفوار.. مصر تقفز 4 مراكز في تصنيف الفيفا

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق

2.5 مليون دولار و5 لاعبين .. صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

محمود فوزي لرئيس النواب الأسترالي: نرحب باعتراف بلادكم بالدولة الفلسطينية

ننشر السيرة الذاتية للدكتورة ثريا البدوي بعد تعيينها بمجلس النواب

برلماني: اتفاقيات الطاقة المتجددة خطوة استراتيجية لتعزيز توطين الصناعات والتحول الأخضر

رئيس مياه الشرقية يكلف الإدارات بتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين

بين الرياضة والدراما.. ريم مصطفى تخطف الأنظار في ملعب التنس

صحة الشرقية: 3 قوافل علاجية وكشف وعلاج مجاني لـ 5 ألاف مواطن| صور

تنفيذ 27 مشروعا بتكلفة مليار و700 مليون جنيه في قطاع الصرف الصحي بالشرقية

أنغام تطرح أحدث أغانيها "الحب حالة"

ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

