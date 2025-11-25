طريقة عمل أم على بالجلاش في المنزل .. سهلة وسريعة

تعتبر أم على بالجلاش من أشهر الحلويات الشرقية التي يفضلها الكثيرون، خاصة لمحبي المزيج بين القوام الكريمي والقشرة المقرمشة.

وقدمت الشيف نجلاء الشرشابي وصفة منزلية سهلة وسريعة لتحضير أم على بالجلاش، باستخدام مكونات متوفرة في كل بيت، مع ضمان مذاق غني يناسب الأطفال والعزومات.

طريقة عمل أم على بالجلاش

المكونات:

500 جم رقائق جلاش

1 كوب زبدة مذابة

4 أكواب حليب كامل الدسم

1 كوب سكر

4 بيضات

1 ملعقة صغيرة فانيليا

نصف كوب كريمة (اختياري)

مكسرات مطحونة للتزيين (فستق، لوز، أو جوز)

خطوات التحضير:

ـ لتجهيز الجلاش: قطّعي الجلاش إلى مربعات مناسبة.

ـ ضعي نصف كمية الزبدة المذابة في صينية الفرن.

ـ ضعي طبقة من الجلاش وادهنيها بالزبدة، وكرري حتى تنتهي نصف الكمية.

ـ لتحضير خليط الحليب والبيض: اخفقي البيض مع السكر والفانيليا والكريمة (اختياري).

ـ أضيفي الحليب تدريجيًا مع التحريك حتى يمتزج الخليط جيدًا.

ـ صب الخليط على الجلاش: اسكبي خليط الحليب والبيض فوق طبقة الجلاش المدهونة بالزبدة.

ـ غطي بالطبقة المتبقية من الجلاش وادهنيها بالزبدة.

ـ الخبز: سخني الفرن على 180 درجة مئوية.

اخبزي لمدة 30–40 دقيقة حتى يتحمر الوجه وتصبح القشرة ذهبية مقرمشة.

ـ التقديم: أخرجيها من الفرن واتركيها تبرد قليلًا.

ـ زيني المكسرات المطحونة قبل التقديم.

نصائح الشيف نجلاء الشرشابي لنجاح ام على

لإضفاء قوام كريمي أكثر، يمكن إضافة نصف كوب من الكريمة الثقيلة إلى خليط الحليب والبيض.

لضمان قرمشة مثالية، يجب دهن كل طبقة جلاش بالزبدة جيدًا قبل الخبز.