قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فاز على ريال مدريد 3-2.. برشلونة بطلا لكأس السوبر الإسباني للمرة 15 في تاريخه
هل الدعاء وحده يكفي لإصلاح الابن الظالم؟.. أمين الإفتاء يجيب
البنك المركزي يعلن قبول استثمارات بـ 196,73 مليار جنيه
مصطفى بكري يحسم جدل الترشح على منصب وكيل مجلس النواب
سامح شكري: الانضمام لمجلس النواب مسؤولية وطنية وخبرتي الدبلوماسية في خدمة الوطن
رسالة عاجلة من إيران لـ مجلس الأمن ضد أمريكا .. ما مضمونها؟
الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 أونلاين مجانا عبر موقع النيابة العامة
متحدث الوزراء: اقتصادية قناة السويس جاذبة للاستثمار وتحظى بدعم حكومي
برشلونة يضرب ريال مدريد بالهدف الثالث في كأس السوبر الإسباني
مصير حكومة مدبولي بعد تشكيل برلمان 2026
هيمنة مغربية على المدرجات.. أعلى المباريات حضورا جماهيريا في أمم أفريقيا
هل صلاة ركعتين في ليلة 23 من رجب له ثواب 70 حجة؟.. لا تفوت الفرصة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

استجابة لصدى البلد .. تحرك عاجل من الشركة القابضة لحل أزمة تجمع المياه بنفق الشرابية

نفق الشرابية
نفق الشرابية
منار نور

استجابت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لما نشره موقع «صدى البلد» تحت عنوان “ استغاثة أهالي الشرابية بعد غرق نفق المنطقة ومناشدة عاجلة لمحافظة القاهرة” ، بشأن غرق نفق الشرابية وما ترتب عليه من تضرر لحركة المرور والمواطنين بالمنطقة.

وجاءت الاستجابة في إطار التحرك السريع للتعامل مع الشكاوى الجماهيرية، حيث تم توجيه الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومعالجة أسباب تجمع المياه، بما يضمن عودة الحركة  إلى طبيعتها والحفاظ على سلامة المواطنين.

وقالت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في تصريحات خاصة لموقع «صدى البلد»، إن سبب تجمع المياه يرجع إلى وجود سدد عادي في جريلات نفق المشاة، مؤكدة أنه تم إزالة السدد وتطهير الجريلات بالكامل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار المشكلة مستقبلاً.

وكان موقع صدى البلد قد نشر خبر استغاثة لأهالى الشرابية وجاء النص كالاتى  ..

أطلق أهالي منطقة الشرابية استغاثة عاجلة بسبب غرق نفق الشرابية بمياه الصرف الصحى، ما تسبب في شلل مروري تام وصعوبة حركة المواطنين وتهديد سلامة المارة.

وقال كريم محروس، أحد أهالي المنطقة، إن الوضع أصبح خطيرًا ويحتاج إلى تدخل فوري، مناشدًا المسؤولين بمحافظة القاهرة بسرعة التحرك لسحب المياه وإصلاح أسباب الغرق المتكررة، مؤكدا أن النفق يمثل شريانًا حيويا لأهالي الشرابية والمناطق المجاورة.

وأضاف أن تكرار غرق النفق يعكس أزمة في منظومة الصرف، مطالبا بحلول جذرية تمنع تكرار الأزمة وتحافظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

الصرف الصحى الشركة القابضة لمياه الشرب الشرابية نفق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم مع سفير اليابان

وزير التعليم: تطوير مناهج الرياضيات حتى الصف الثالث الثانوي بالتعاون مع اليابان

الأمطار

غزيرة ورعدية.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات غدًا

جانب من المصنع

رئيس الوزراء: المواطن يدفع 400 جنيه فقط مقابل عمليات تكلف الدولة مليون جنيه

سعر الذهب

تراجع ملحوظ في سعر الذهب بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 الآن مفاجأة

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق

الزمالك وبيراميدز

2.5 مليون دولار و5 لاعبين .. صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

اجازة 25 يناير2026

موعد إجازة 25 يناير 2026.. هل يتم ترحيلها؟

ترشيحاتنا

ياميش رمضان 2026

قبل الزحام.. أماكن بيع ياميش رمضان 2026 وأسعار اليوم

الحساب الجاري والتوفير في البنوك

اعرف عيوب كل منهما.. الفرق بين الحساب الجاري والتوفير في البنوك

مواعيد عمل البريد المصري

أماكن فروع الفترة المسائية.. مواعيد عمل البريد المصري أيام الإجازات

بالصور

رئيس مياه الشرقية يكلف الإدارات بتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

بين الرياضة والدراما.. ريم مصطفى تخطف الأنظار في ملعب التنس

ريم مصطفي
ريم مصطفي
ريم مصطفي

صحة الشرقية: 3 قوافل علاجية وكشف وعلاج مجاني لـ 5 ألاف مواطن| صور

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

تنفيذ 27 مشروعا بتكلفة مليار و700 مليون جنيه في قطاع الصرف الصحي بالشرقية

صرف صحي
صرف صحي
صرف صحي

فيديو

انغام

أنغام تطرح أحدث أغانيها "الحب حالة"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

المزيد