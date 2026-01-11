استجابة لصدى البلد .. تحرك عاجل من الشركة القابضة لحل أزمة تجمع المياه بنفق الشرابية

استجابت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لما نشره موقع «صدى البلد» تحت عنوان “ استغاثة أهالي الشرابية بعد غرق نفق المنطقة ومناشدة عاجلة لمحافظة القاهرة” ، بشأن غرق نفق الشرابية وما ترتب عليه من تضرر لحركة المرور والمواطنين بالمنطقة.

وجاءت الاستجابة في إطار التحرك السريع للتعامل مع الشكاوى الجماهيرية، حيث تم توجيه الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومعالجة أسباب تجمع المياه، بما يضمن عودة الحركة إلى طبيعتها والحفاظ على سلامة المواطنين.

وقالت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في تصريحات خاصة لموقع «صدى البلد»، إن سبب تجمع المياه يرجع إلى وجود سدد عادي في جريلات نفق المشاة، مؤكدة أنه تم إزالة السدد وتطهير الجريلات بالكامل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار المشكلة مستقبلاً.

وكان موقع صدى البلد قد نشر خبر استغاثة لأهالى الشرابية وجاء النص كالاتى ..

أطلق أهالي منطقة الشرابية استغاثة عاجلة بسبب غرق نفق الشرابية بمياه الصرف الصحى، ما تسبب في شلل مروري تام وصعوبة حركة المواطنين وتهديد سلامة المارة.

وقال كريم محروس، أحد أهالي المنطقة، إن الوضع أصبح خطيرًا ويحتاج إلى تدخل فوري، مناشدًا المسؤولين بمحافظة القاهرة بسرعة التحرك لسحب المياه وإصلاح أسباب الغرق المتكررة، مؤكدا أن النفق يمثل شريانًا حيويا لأهالي الشرابية والمناطق المجاورة.

وأضاف أن تكرار غرق النفق يعكس أزمة في منظومة الصرف، مطالبا بحلول جذرية تمنع تكرار الأزمة وتحافظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.