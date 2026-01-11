استغاثة أهالي الشرابية بعد غرق نفق المنطقة ومناشدة عاجلة لمحافظة القاهرة.. شاهد

أطلق أهالي منطقة الشرابية استغاثة عاجلة بسبب غرق نفق الشرابية بمياه الصرف الصحى، ما تسبب في شلل مروري تام وصعوبة حركة المواطنين وتهديد سلامة المارة.

وقال كريم محروس، أحد أهالي المنطقة، إن الوضع أصبح خطيرًا ويحتاج إلى تدخل فوري، مناشدًا المسؤولين بمحافظة القاهرة بسرعة التحرك لسحب المياه وإصلاح أسباب الغرق المتكررة، مؤكدا أن النفق يمثل شريانًا حيويا لأهالي الشرابية والمناطق المجاورة.

وأضاف أن تكرار غرق النفق يعكس أزمة في منظومة الصرف، مطالبا بحلول جذرية تمنع تكرار الأزمة وتحافظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.