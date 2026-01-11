قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
اقتصاد

نائب وزير الإسكان يزور محافظة البحيرة لمتابعة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
آية الجارحي

قام الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بزيارة محافظة البحيرة لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، والتأكد من جودة التشغيل والصيانة وحماية الأصول، رافقه كل من: الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ونائب رئيس وحدة إدارة المشروعات (PMU) بالوزارة، إلى جانب ممثلي وحدة إدارة المشروعات بالوزارة وممثلي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وممثل الجهات المنفذة للمشروعات.


بدأت الجولة بتفقد المعمل المركزي بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة البحيرة، حيث تضم منظومة المعامل معملًا مركزيًا، و33 معملًا فرعيًا لمياه الشرب، و27 معملًا فرعيًا للصرف الصحي، بالإضافة إلى 23 معملًا متنقلًا تغطي مختلف مناطق المحافظة ، واطلع نائب الوزير على منظومة العمل داخل المعمل المركزي، وما تضمه من أجهزة تحليل متطورة لمراقبة جودة مياه الشرب، والتأكد من مطابقة النتائج للمواصفات القياسية والمعايير الصحية المعتمدة.
وأكد الدكتور سيد إسماعيل، أهمية الاستدامة البيئية في جودة المياه، مشددًا على أن جودة المياه تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وأن كفاءة تشغيل المعامل واستدامة الأصول تمثل ركيزة أساسية في تقديم خدمات آمنة ومستقرة، مع التأكيد على أهمية التعاون مع الجامعات والمصانع لرفع القدرات الفنية وربط البحث العلمي بالتطبيق العملي.
ثم تفقد نائب الوزير مركز التدريب الإقليمي، حيث اطلع على قاعات التدريب ومدى جاهزيتها، والبرامج التدريبية المقدمة للكوادر الفنية لتطوير مهاراتهم العملية والتقنية في مختلف مجالات قطاع المياه والصرف الصحي، كما تفقد مكتبة المركز، التي تضم عددًا كبيرًا من الكتب والمراجع المتخصصة، بما يدعم الجانب العلمي والتدريبي للعاملين بقطاع المرافق ويسهم في رفع كفاءتهم المهنية.
عقب ذلك، قام نائب الوزير بزيارة المدرسة الثانوية الفنية الصناعية لمياه الشرب والصرف الصحي بدمنهور، والتي تعمل بنظام الـ3 سنوات، وتضم 3 مبانٍ تعليمية مجهزة لتأهيل الطلاب في مختلف التخصصات الفنية المرتبطة بقطاع المياه والصرف الصحي، وتقدم المدرسة برامج تعليمية متكاملة تشمل مواد ثقافية، وفنية تخصصية، وعلمية، إلى جانب تدريب عملي مكثف يمثل نحو 75٪ من إجمالي العملية التعليمية، بما يضمن الربط بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي، وتتكون المدرسة من 3 أقسام رئيسية: المعامل، المحطات، والشبكات، بما يعكس نموذجًا متكاملًا لإعداد كوادر فنية مؤهلة.
ثم استكمل نائب الوزير، جولته الميدانية بمحافظة البحيرة بتفقد محطة معالجة صرف صحي البريجات، واطّلع على مكونات المحطة التي تقع على مساحة نحو 3 أفدنة، وتعمل بتكنولوجيا Bio Block بطاقة تصميمية تصل إلى 7500 متر مكعب يوميًا، لخدمة ما يقرب من 43 ألف نسمة.
وشملت الجولة تفقد مباني المحطة المختلفة، والمعمل الخاص بها، ومنظومة الكلور، إلى جانب المرور على نظام التحكم والمراقبة (SCADA) ومتابعة آليات التشغيل اللحظي والتحكم في العمليات.
كما تابع أعمال التشغيل والصيانة الدورية بالمحطة، وناقش مؤشرات الأداء الفني والتشغيلي، مؤكدًا على أهمية المتابعة المستمرة وقياس مؤشرات الكفاءة لضمان استدامة التشغيل، والالتزام الكامل بالمعايير البيئية والصحية المعتمدة.
وأجرى نائب الوزير حوارًا مباشرًا مع المهندسين والفنيين القائمين على التشغيل، استمع خلاله إلى شرح تفصيلي حول آليات العمل اليومية والتحديات الفنية، مشيدًا بجهود فرق التشغيل، ومؤكدًا على دور العنصر البشري كركيزة أساسية في الحفاظ على كفاءة واستدامة منظومة الصرف الصحي.

الإسكان البحيرة مياه الشرب الصرف الصحي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

