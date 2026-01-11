مسئولو "الإسكان" يتفقدون عددا من المشروعات بالقاهرة الجديدة

تفقد وفد من ديوان عام الإسكان بالوزارة برئاسة المهندس مصطفي النجار وكيل أول وزارة الإسكان رئيس قطاع الإسكان والمرافق، عددا من المشروعات السكنية الجاري تنفيذها التابعة لحساب الإسكان الاقتصادي بمدينة القاهرة الجديدة.

وضم الوفد المهندس عمرو محمد عبد الهادي، وكيل أول وزارة الإسكان رئيس قطاع التشييد والمقاولات، ومسئولو القطاعين.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان المرافق والمجتمعات العمرانية، بدفع عجلة العمل بكافة مشروعات الوزارة.

استهل مسئولو الإسكان الجولة بزيارة المرحلة التكميلية لمشروع نزهة التجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة وقد تم التشديد علي مقاول المشروع بالالتزام بالبرنامج الزمني للمشروع، حيث يأتي هذا المشروع استكمالاً لتنفيذ المرحلة الأولى التي شملت (30) عمارة بإجمالي (600) وحدة سكنية تم تنفيذها والانتهاء منها وتسليمها للحاجزين.

كما توجه الوفد لزيارة مشروع نزهة الأندلس المقام على أرض الجمعيات قطاع الأندلس – التجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة، وهو عبارة عن مشروع عمراني متكامل مكون من (28) عمارة سكنية بإجمالي (672) وحدة سكنية بالإضافة إلى مول تجاري وإداري ومساحات خضراء حيث تم الانتهاء من تنفيذ العمارات وجارٍ الانتهاء من أعمال الموقع العام.