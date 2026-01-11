وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات المرافق بالأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا لمتابعة موقف أعمال مشروعات المرافق بالأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة المدن.

تقنين أوضاع الأراضي المضافة

وفي مستهل الاجتماع، أكد وزير الإسكان، أهمية ملف تقنين الأوضاع للأراضي المضافة بالمدن الجديدة، وأهمية الإسراع من دراسة كافة الملفات المقدمة للتقنين، مشيرًا إلى أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة ودفع أعمال الترفيق لتلك الأراضي المضافة بإجمالي مساحة 149.4 ألف فدان.

واستعرض الاجتماع البرنامج الزمني لأعمال الترفيق بكافة الأراضي والتكلفة الخاصة بالأعمال في كل من مدن "سفنكس الجديدة والشيخ زايد والعبور الجديدة وأكتوبر الجديدة والشروق و6 أكتوبر".

كما تم استعراض الموقف التفصيلي لأعمال المرافق بكل مدينة بالمناطق المضافة لها، حيث شمل العرض المساحة المضافة لكل مدينة والتكلفة الإجمالية للأعمال والموقف التنفيذي للأعمال الجاري تنفيذها والأعمال المطلوب تنفيذها خلال العام المالي الحالي.