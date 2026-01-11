قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر والسنغال في نصف نهائي أمم إفريقيا.. مفاجآت وكواليس بعد الفوز على كوت ديفوار
الاحتلال يعتقل صحفيا أثناء تغطية الأحداث جنوب الضفة الغربية
من فرحها للكفن.. القصة الكاملة لوفاة عروس الغربية بعد اختناقها بالغاز في كفر الزيات
القارئ البريطاني بعد تقبيل رأس القلاجي: أنا جنبه أروح فين.. ولجنة التحكيم: أداؤك يليق بالكبار
بورسعيد تسجل إنجازا طبيا عالميا بتقنية مصرية مبتكرة لعلاج مرض نادر دون جراحة..تفاصيل
وزير التعليم: نسعى للوصول إلى 500 مدرسة يابانية خلال 5 سنوات
بدء اختبارات المتقدمين للعمل بمشروع الضبعة براتب يصل إلى 35 الف جنيه
صخور من فجر الزمن تكشف لغز نشأة القمر | إيه الحكاية
تصاعد التوترات يرفع أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 21 الآن
المهن فى الإسلام.. انطلاق المؤتمر التحضيري للإعلان عن مؤتمر الأوقاف الـ36
إسرائيل ترفع التأهب القصوى تحسباً لتدخل أمريكي محتمل في إيران
60 شحنة بـ2.7 مليار دولار.. مصر تضمن إمدادات الغاز المحلية بتجديد العقود مع شركات عالمية
رئيس مياه الشرب بالجيزة يتابع رفع كفاءة محطة رفع صرف صحي منشأة البكاري

منار نور

أجرى المهندس محمد حفناوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، جولة تفقدية بعدد من مواقع العمل الحيوية، لمتابعة سير العمل والوقوف على كفاءة التشغيل وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت الجولة متابعة رفع كفاءة محطة رفع صرف صحي منشأة البكاري، حيث أوضح رئيس الشركة أن المحطة تخدم منطقة منشأة البكاري، وتعمل بطاقة فعلية تصل إلى ١٣٠ ألف م٣ يومياً، موجهاً بضرورة العمل على تحسين خدمات الصرف الصحي المقدمة للمواطنين.

وخلال جولته، قام المهندس محمد حفناوي بزيارة مركز خدمة عملاء منشآة البكاري، والذي يخدم مناطق المريوطية والطوابق ومنشأة البكاري، حيث اطلع على آليات تقديم الخدمات للمواطنين، والتي تشمل: سداد الفواتير، والتعاقدات على المياه والصرف الصحي، وتسجيل قراءات العدادات، وإعادة فتح المياه، وخدمة حبس المياه، واستخراج شهادة بيانات، والاستعلام عن فواتير الاستهلاك، ونقل ملكية الاشتراك، وتصحيح الاسم أو العنوان، واستبدال قطر وصلة أو عداد.

وشملت الجولة أيضاً محطة صرف صحي ترسا ٦، والتي تخدم مناطق الطالبية حتى المريوطية، موجهاً بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية داخل كافة مواقع العمل.

كما تفقد المهندس محمد حفناوي محطة الهرم الرئيسية للصرف الصحي، والتي تعمل بطاقة تصميمية تبلغ ٢٠٦ آلاف م٣ يومياً، وتخدم المناطق الممتدة من المطبعة حتى العشرين فيصل، مؤكداً أهمية الالتزام بخطط التشغيل والصيانة للحفاظ على استقرار المنظومة.

وأكد المهندس محمد حفناوي على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لمواقع العمل، والارتقاء بمستوى الأداء، وسرعة الاستجابة لمطالب وشكاوى المواطنين، بما يحقق رضا المواطنين ويحسن مستوى الخدمات المقدمة.

نانسي عجرم بفستان من إيلى صعب يبلغ سعره ربع مليون جنيه
ازالة تعدي
الكبد
منة عرفة تثير الجدل بفستان ستان كشف عن انوثتها
عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

