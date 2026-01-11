قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المهن فى الإسلام.. انطلاق المؤتمر التحضيري للإعلان عن مؤتمر الأوقاف الـ36
إسرائيل ترفع التأهب القصوى تحسباً لتدخل أمريكي محتمل في إيران
60 شحنة بـ2.7 مليار دولار.. مصر تضمن إمدادات الغاز المحلية بتجديد العقود مع شركات عالمية
محمد صلاح يرفع سقف الطموحات: لسنا المرشح الأول لكننا لا نقل عن أي منتخب
تأجيل محاكمة شاكر محظور في اتهامه بنشر فيديوهات خادشة للحياء
رئيس الوزراء يفتتح مجمع مصانع "إيليت سولار" لتكنولوجيا الطاقة الشمسية بالمنطقة الصناعية بالسخنة باستثمارات 116 مليون دولار
رجل أمن فنزويلي: الأمريكيون استخدموا سلاحا غامضا لم أر مثله ليلة القبض على مادورو
وزيرالتعليم يصطحب وفدا من البرلمان الياباني في زيارة للمدرسة المصرية اليابانية بالعبور
نانسي صلاح تكشف تفاصيل تعرضها للسحر من فنانتين معروفتين
رئيس وزراء السودان يعلن عودة الحكومة إلى الخرطوم
القبض على شخص تحرش بسيدتين في السلام
شوفلي أسعار السلع.. تفاصيل جولة محافظ الإسكندرية بسوق الحضرة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رئيس مياه الشرب بالجيزة يتابع رفع كفاءة محطة رفع صرف صحي منشأة البكاري ويتفقد عددا من المواقع

جانب من الجولة
جانب من الجولة
آية الجارحي

أجرى المهندس محمد حفناوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، جولة تفقدية بعدد من مواقع العمل الحيوية، لمتابعة سير العمل والوقوف على كفاءة التشغيل وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت الجولة متابعة رفع كفاءة محطة رفع صرف صحي منشأة البكاري، حيث أوضح رئيس الشركة أن المحطة تخدم منطقة منشأة البكاري، وتعمل بطاقة فعلية تصل إلى ١٣٠ ألف م٣ يومياً، موجهاً بضرورة العمل على تحسين خدمات الصرف الصحي المقدمة للمواطنين.

وخلال جولته، قام المهندس محمد حفناوي بزيارة مركز خدمة عملاء منشآة البكاري، والذي يخدم مناطق المريوطية والطوابق ومنشأة البكاري، حيث اطلع على آليات تقديم الخدمات للمواطنين، والتي تشمل: سداد الفواتير، والتعاقدات على المياه والصرف الصحي، وتسجيل قراءات العدادات، وإعادة فتح المياه، وخدمة حبس المياه، واستخراج شهادة بيانات، والاستعلام عن فواتير الاستهلاك، ونقل ملكية الاشتراك، وتصحيح الاسم أو العنوان، واستبدال قطر وصلة أو عداد.

وشملت الجولة أيضاً محطة صرف صحي ترسا ٦، والتي تخدم مناطق الطالبية حتى المريوطية، موجهاً بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية داخل كافة مواقع العمل.

كما تفقد المهندس محمد حفناوي محطة الهرم الرئيسية للصرف الصحي، والتي تعمل بطاقة تصميمية تبلغ ٢٠٦ آلاف م٣ يومياً، وتخدم المناطق الممتدة من المطبعة حتى العشرين فيصل، مؤكداً أهمية الالتزام بخطط التشغيل والصيانة للحفاظ على استقرار المنظومة.

وأكد المهندس محمد حفناوي على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لمواقع العمل، والارتقاء بمستوى الأداء، وسرعة الاستجابة لمطالب وشكاوى المواطنين، بما يحقق رضا المواطنين ويحسن مستوى الخدمات المقدمة.

شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة مياه الشرب الصرف الصحي المريوطية الطوابق منشأة البكاري

