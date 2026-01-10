القابضة للمياه تستعرض حصاد منظومة تطوير خدمة العملاء خلال عام 2025

استعرضت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، حصاد أعمال منظومة خدمة العملاء خلال عام 2025، في إطار تطوير منظومة تقديم الخدمات والتيسير على المواطنين، وتعزيز قنوات التواصل المباشر وغير المباشر مع العملاء بمختلف المحافظات.

وأوضحت الشركة، أن منظومة خدمة العملاء تعتمد على شبكة متكاملة ومتنوعة من القنوات، شملت 230 مركز خدمة عملاء ثابت على مستوى الجمهورية، إلى جانب 43 سيارة خدمة عملاء متنقلة تجوب القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تقريب الخدمة من المواطنين، خاصة كبار السن وذوي الهمم والمناطق البعيدة عن المراكز الرئيسية.

كما شملت المنظومة 33 منفذًا لتقديم الخدمات بالنوادي والقرى، فضلًا عن الاعتماد على المنصات الإلكترونية كأحد المسارات الحديثة لتلقي الطلبات والشكاوى والاستعلامات، بما يعكس توجه الشركة نحو التحول الرقمي وتحسين تجربة العميل.

وأكدت الشركة ، أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة متكاملة تستهدف رفع كفاءة الأداء، وتسهيل الحصول على الخدمات، وضمان سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين ومتابعتها حتى حلها، بما يعزز ثقة المواطن في الخدمات المقدمة، ويدعم توجه الدولة نحو تحسين جودة الحياة والارتقاء بالخدمات الأساسية.

يأتي هذا الحصاد تأكيدًا لالتزام الشركة القابضة وشركاتها التابعة بتطوير منظومة خدمة العملاء بشكل مستدام، وتقديم خدمات أكثر قربًا وسهولة وعدالة لكل مواطن، وفقًا لمعايير الجودة والشفافية.