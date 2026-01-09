قطع المياه لمدة 5 ساعات عن قرية البراجيل بالجيزة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن قرية البراجيل لمدة 5 ساعات.

موعد قطع المياه

جاء ذلك اعتباراً من الساعة الواحدة صباح يوم السبت الموافق 11/ 1 /2026 وحتى الساعة السادسة صباح اليوم ذاته.

سبب قطع المياه

وأرجعت الشركة سبب قطع المياه إلى تنفيذ أعمال ربط خط مياه الشرب الجديد قطر 300 مم على الخط القائم، وذلك عقب الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بالمنطقة.

وتهيب الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وأكدت الشركة توفير سيارات مياه شرب نقية بالمناطق المتأثرة، وفي حال طلبها يُرجى الاتصال بالخط الساخن 125، لحين الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه للمواطنين.

