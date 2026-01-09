قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مانشيستر سيتي يعلن ضم الغاني سيمينيو
التأخير خطر على صحتك.. لهذه الأسباب يجب تناول وجبة الإفطار 8 صباحا
زيادة أسعار الذهب.. الشعبة تعلن مفاجأة جديدة خلال 2026
زوجته الأبرز.. 3 أسباب وراء تعثر إنتقال فيستون ماييلي لـ الأهلي
قطع المياه لمدة 5 ساعات عن قرية البراجيل بالجيزة
بهذه النتيجة.. عمرو الدردير يشارك توقعه لمباراة منتخب مصر وكوت ديفوار
الصحة: إجراء الفحص الطبي الشامل لأكثر من 4 ملايين طالب خلال النصف الأول من 2025/2026
رسميا.. الوداد المغربي يعلن انضمام صلاح مصدق
المشاط: تطبيق دليل خطة التنمية المستجيبة للنوع لتمكين ذوي الإعاقة
علامة الصلاة.. حسين أبو حجاج يسترجع موقفا مؤثرا مع نور الشريف
كبار أفريقيا في مواجهة مصيرية.. 8 منتخبات تتصارع على المجد.. من يحقق اللقب القاري؟
القبض على حارس عقار تعدى على كلب بعصا خشبية في العجوزة
اقتصاد

قطع المياه لمدة 5 ساعات عن قرية البراجيل بالجيزة

قطع المياه
قطع المياه
آية الجارحي

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن قرية البراجيل لمدة 5 ساعات.

موعد قطع المياه 

جاء ذلك  اعتباراً من الساعة الواحدة صباح يوم السبت الموافق 11/ 1 /2026 وحتى الساعة السادسة صباح اليوم ذاته.

سبب قطع المياه

وأرجعت الشركة سبب قطع المياه إلى تنفيذ أعمال ربط خط مياه الشرب الجديد قطر 300 مم على الخط القائم، وذلك عقب الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بالمنطقة.

وتهيب الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وأكدت الشركة توفير سيارات مياه شرب نقية بالمناطق المتأثرة، وفي حال طلبها يُرجى الاتصال بالخط الساخن 125، لحين الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه للمواطنين.
 

ترامب يشكل نظاما دوليا جديدا منطقه القوة.. وينهي مستقبل النظام العالمي متعدد الأقطاب

