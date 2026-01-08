قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جهود متواصلة لتطوير شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بحدائق أكتوبر.. صور

آية الجارحي

يواصل جهاز مدينة حدائق أكتوبر، برئاسة المهندس ياسر عبدالحليم، تنفيذ خطته الشاملة لتطوير ورفع كفاءة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بالمدينة، وذلك في إطار تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومواكبة التوسع العمراني.

وفي هذا الإطار، تم الانتهاء من أعمال تحويل مسار خط مياه قطر 600 مم المغذي لمنطقة 266 عمارة ومنطقة إسكان دهشور، بما يساهم في تحسين كفاءة التغذية المائية وضمان استمرارية الخدمة، مع مراعاة أعلى المعايير الفنية أثناء التنفيذ دون التأثير على انتظام الضخ للمناطق المخدومة.

كما تم الانتهاء من أعمال ربط خطوط المياه الرئيسية الخاصة بمشروع التغذية الدائمة للمناطق شمال وجنوب خط سوميد، وهو ما يمثل خطوة هامة في دعم واستقرار منظومة مياه الشرب وضمان استدامة التغذية لتلك المناطق الحيوية.

وفي سياق متصل، تواصل إدارة التشغيل والصيانة تنفيذ أعمال غسيل شبكات مياه الشرب بمختلف أحياء المدينة، وذلك ضمن الخطة الشهرية لغسيل الشبكات، بهدف الحفاظ على جودة المياه وتحسين كفاءتها وضمان وصول مياه نظيفة وآمنة للمواطنين.

وتشمل الجهود الجارية أيضًا المتابعة الدورية لشبكات الصرف الصحي، وتنفيذ أعمال الصيانة الوقائية، وسرعة التعامل مع أي أعطال طارئة، بما يضمن استقرار منظومة المرافق الحيوية بالمدينة.

وأكد المهندس ياسر عبدالحليم، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أن الجهاز مستمر في تنفيذ خطط التطوير الشامل لشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وتحسين مستوى الأداء التشغيلي، وذلك تحت إشراف ومتابعة المهندس مصطفى سيد، نائب رئيس الجهاز، بما يحقق أفضل مستوى من الخدمات المقدمة للمواطنين.

حدائق أكتوبر مياه الشرب الصرف الصحي التوسع العمراني خطوط المياه

