حملة مكبرة.. جهاز حدائق أكتوبر يتصدى لمخالفات تغيير النشاط والبناء المخالف في المدينة|صور

يواصل جهاز مدينة حدائق أكتوبر حملاته المكثفة لمواجهة مخالفات البناء والحفاظ على النسق العمراني والمظهر الحضاري للمدينة.

تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة التصدي لكافة أشكال المخالفات بالمدن الجديدة واتخاذ إجراءات الإزالة الفورية، وفي إطار المتابعة المستمرة من المهندس ياسر عبدالحليم رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر.

وفي هذا السياق، شنّ جهاز مدينة حدائق أكتوبر حملة مكبرة لإزالة المخالفات والإشغالات بعدد من مناطق المدينة، أسفرت عن ضبط تروسيكل يعمل بالمخالفة بمشروع الـ266، ورفع إشغالات تعوق الحركة بطريق الواحات.

كما شملت الحملة رصد وضبط عدد من مخالفات تغيير النشاط من سكني إلى تجاري، حيث تم ضبط تحويل الشقة رقم (5) بالعمارة رقم (9) بلوك (23/13) بمنطقة المخابرات إلى مكتب تسويق عقاري، بالإضافة إلى العقار رقم (639) بالمحصورة (أ)، وكذلك الشقتين رقم (1) و(2) بالعمارة رقم (8) بلوك (13/4) بمنطقة المخابرات.

وأسفرت الحملة أيضًا عن ضبط تحويل نشاط بدروم إلى ورشة جبس بورد بالقطعة رقم (18) بلوك (4/13) بمنطقة المخابرات، فضلًا عن الإزالة الفورية لشدة خشبية مخالفة بالدور الرابع بالقطعة رقم (466) بالمحصورة (أ).

وأكد المهندس ياسر عبدالحليم رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أن الجهاز يتعامل بكل حزم مع أي مخالفة فور رصدها، ويتم تنفيذ الإزالة الفورية دون تهاون أو استثناء، تنفيذًا لأحكام القانون وحرصًا على سلامة المواطنين.

وشدد رئيس الجهاز على استمرار الحملات اليومية والمفاجئة بجميع أنحاء المدينة، محذرًا من الشروع في أي أعمال بناء أو تغيير نشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.