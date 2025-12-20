جهاز حدائق أكتوبر يواصل أعمال صيانة محطات رفع مياه الصرف الصحي

تنفيذا لتوجيهات المهندس ياسر عبد الحليم – رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، بضرورة الحفاظ على كفاءة واستدامة الأصول والمرافق الحيوية، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، يواصل جهاز مدينة حدائق أكتوبر، من خلال فرق التشغيل والصيانة، تنفيذ أعمال التشغيل والصيانة الدورية والوقائية بمحطات رفع مياه الصرف الصحي وخطوط الطرد بمختلف أنحاء المدينة.

وفي هذا الإطار، قامت فرق التشغيل والصيانة بتأمين روافع الصرف الصحي من خلال توفير طلمبات احتياطية لاستخدامها في حالات الطوارئ، بما يضمن استمرارية التشغيل وعدم تأثر الخدمة حال حدوث أي أعطال مفاجئة.

كما تم الانتهاء من تأهيل عدد (3) طلمبات، ضمن خطة الاستفادة من الرواكد وقطع الغيار المستعملة، حيث جرى إعادة تأهيلها ورفع كفاءتها وإعادة استخدامها مرة أخرى، بما يحقق تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتقليل النفقات، والحفاظ على المال العام، مع ضمان كفاءة التشغيل وأمان المنظومة.

وفي إطار أعمال الصيانة الوقائية، تواصل فرق التشغيل تنفيذ أعمال الصيانة الدورية للمطارق المائية بالمحطات، نظرًا لأهميتها في حماية خطوط الطرد والمكونات الميكانيكية من الصدمات الهيدروليكية، والحفاظ على سلامة الشبكات وإطالة العمر الافتراضي للمعدات.

كما شملت الأعمال تنفيذ أعمال صيانة غرف ومحابس خطوط الطرد، من خلال الفحص الدوري والتطهير والتشحيم وضبط المحابس والتأكد من كفاءتها التشغيلية، لما لها من دور محوري في التحكم في تشغيل الشبكات، وسرعة التعامل مع الأعطال، وتقليل زمن فصل الخدمة في حالات الطوارئ.

وفي المجال الكهربائي، تم تنفيذ أعمال الصيانة الدورية للوحات الكهربائية، والمحولات، والمولدات، والتأكد من جاهزيتها الكاملة للعمل بكفاءة عالية، خاصة في حالات انقطاع التيار الكهربائي، بما يضمن استمرار تشغيل محطات الرفع دون توقف.

وأشار جهاز المدينة الى أن فرق التشغيل والصيانة ملتزمة بتنفيذ برامج الصيانة الدورية والوقائية وفق الجداول الزمنية المعتمدة، والعمل على مدار الساعة للحفاظ على كفاءة محطات رفع الصرف الصحي وخطوط الطرد، وضمان استقرار الخدمة المقدمة للمواطنين، وحماية البنية التحتية والمرافق الحيوية بالمدينة.

ويؤكد جهاز مدينة حدائق أكتوبر استمرار المتابعة الميدانية والتنفيذ الدقيق لتوجيهات القيادة، بما يسهم في تقليل الأعطال الطارئة، ورفع كفاءة التشغيل، وتحقيق أعلى معدلات الاعتمادية والاستدامة لمنظومة الصرف الصحي بالمدينة.





