بنزين 92 ولا 95؟.. اعرف الفرق قبل ما تملأ تانك عربيتك.. فيديو
الأمومة مش مكتوبالي.. نجلاء بدر تكشف عن مشاكل في حياتها الشخصية وتوتر علاقتها بزوجها
قبل رمضان.. لماذا ترتفع أسعار اللحوم بالأسواق رغم الاكتفاء الذاتى؟
«الإدارية العليا» تتلقى 8 طعون على نتيجة الـ30 دائرة المُلغاة بانتخابات النواب
روسيا تشن غارات على ميناء بيفديني لليوم الثاني.. وموسكو تسيطر على بلدتين
مبادرة استبدال التوك توك: سيارات آمنة وتمويل ميسر نحو نقل حضاري وصديق للبيئة
الرئيس السيسي: تعميق الشراكة بين أفريقيا وروسيا يعزز السلم والاستقرار
وزير الخارجية: يجب إصلاح النظام الدولي على أسس العدالة والتوازن
الرئيس السيسي يستقبل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
محافظ أسوان يرصد قيام إحدى الشركات بإلقاء كميات من النفايات الطبية الخطرة
بزيادة 16%.. 28 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين روسيا وأفريقيا
تعرف على خريطة ما تبقى من انتخابات مجلس النواب 2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

الاتحاد الأوروبي يخطو خطوة حاسمة نحو اليورو الرقمي ونظام مدفوعات قوي

أ ش أ

اتفق مجلس الاتحاد الأوروبي، على موقفه التفاوضي بشأن مقترحات رئيسية تهدف إلى تعزيز العملة الموحدة، بما يتيح إدخال اليورو الرقمي ويوضح الوضع القانوني لليورو النقدي كعملة قانونية.
ويرى الممثلون الدائمون للدول الأعضاء السبع والعشرين في التكتل أن هذه المبادرات ستسهم بدورها في تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي، وأمنه الاقتصادي، وقدرته على الصمود، حسبما ذكر بيان مجلس الاتحاد الأوروبي على موقعه الالكتروني.


وتتعلق المقترحات بلائحتين: الأولى تضع الإطار القانوني للإصدار المحتمل لليورو الرقمي، والثانية تهدف إلى حماية دور النقد في الاتحاد الأوروبي من خلال ضمان قبوله على نطاق واسع وتوافره.


وقالت ستيفاني لوسه، وزيرة الشؤون الاقتصادية الدنماركية، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي أن اليورو الرقمي يمثل خطوة مهمة نحو نظام مدفوعات أوروبي أكثر متانة وتنافسية، ويمكن أن يسهم في تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية وأمن أوروبا الاقتصادي، فضلًا عن تقوية الدور الدولي لليورو.

اليورو الرقمي هو مشروع البنك المركزي الأوروبي (ECB)، الذي أُقر في يوليو 2021، لإمكانية إطلاق عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC).

سيكون اليورو الرقمي وسيلة دفع إلكترونية متاحة للجميع مجانًا. وكما هو الحال مع النقد اليوم، يُمكن استخدامه في أي مكان في منطقة اليورو، وسيكون آمنًا وخاصًا.


وراء مشروع اليورو الرقمي يكمن دافع بسيط: ضمان احتفاظ الفرد في العالم الرقمي بخيار أداء المدفوعات أو تلقيها بنقود البنك المركزي. ومن شأن استحداث النقود الرقمية ...
 

15 علامة مبكرة تنذرك بالخرف.. إشارات لا يجب تجاهلها تكشف تدهور الذاكرة مبكرًا

منع الهدايا وعصى السيلفي.. فنانة هندية تكشف قواعد البيت الأبيض في عيد الميلاد

مخاطر إستخدام المناديل الورقية في تجفيف الطعام المقلية من الزيت ؟

صحارى.. جيب جلاديتور تضيف فئة جديدة موديل 2026

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

