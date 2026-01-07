قطع المياه عن بعض مناطق الجيزة الجمعة.. تعرف عليها

أعلنت محافظة الجيزة، عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بقطع المياه عن عدد من المناطق، وهي: (شارع الطحاوية – شارع كامل واصف – شارع عصام الدالي – شارع كافور – شارع ابن الأخشيد – شارع النيل السياحي – شارع الجيزة – شارع أبي أمامة – شارع ابن مروان – شارع السلولي – شارع أمين الرافعي – شارع رفاعة – شارع حسين واصف – هيئة المساحة – شارع ثروت – شارع التحرير – شارع السد العالي).

جاء ذلك لمدة 8 ساعات يوم الجمعة الموافق 9/ 1 /2026، اعتباراً من الساعة 12ص وحتى الساعة الثامنة صباح اليوم ذاته.

وتوضح محافظة الجيزة، أن الشركة أرجعت سبب قطع المياه إلى تنفيذ أعمال صيانة بمحطة مياه الجيزة الأمر الذي يستلزم قطع المياه عن خط المياه قطر 800 مم المغذي لتلك المناطق.



وتهيب الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.



وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 لحين الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه للمواطنين.