محافظ الجيزة يزور مقر مطرانية شمال الجيزة للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

زار المهندس عادل النجار محافظ الجيزة صباح اليوم مقر مطرانية الأقباط الأرثوذكس بشمال الجيزة لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد وذلك على رأس وفد من قيادات المحافظة حيث كان في استقبالهم نيافة الحبر الجليل الأنبا يوحنا أسقف مطرانية شمال الجيزة.

وخلال الزيارة أكد محافظ الجيزة أن مصر قوية بوحدة شعبها عبر مر العصور مشيرًا إلى أن التاريخ يشهد على تماسك المصريين وقدرتهم الدائمة على تجاوز التحديات باعتبارهم نسيجًا وطنيًا واحدًا لا يتجزأ، تجمعهم أواصر المحبة وروابط الإخاء، ويعملون معًا من أجل تنمية الوطن وتحقيق أمنه واستقراره.

وأعرب المحافظ عن خالص تهنئته للإخوة الأقباط، قائلًا:
"إن القيم المصرية الأصيلة في التعايش والإخاء بين أبناء الوطن الواحد تعبر عن المعاني الحقيقية للأديان السماوية التي جاءت بالسلام، وتؤكد ترابط ووحدة عنصري الأمة"، وذلك في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما بعث محافظ الجيزة بتهنئته إلى مواطني محافظة الجيزة وقياداتها التنفيذية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متمنيًا أن يعيد الله هذه المناسبة على مصر وشعبها بالخير والسلام.

ومن جانبه، أعرب نيافة الأنبا يوحنا أسقف مطرانية شمال الجيزة عن سعادته بزيارة محافظ الجيزة ووفد المحافظة، مؤكدًا أن هذه الزيارة تعكس عمق العلاقات الوطنية وتوطيد أواصر المحبة بين أبناء المجتمع، موجهًا التهنئة للشعب المصري بكافة طوائفه، ومتمنيًا أن تسود المحبة والرخاء ربوع مصر والعالم.

ورافق المحافظ خلال الزيارة كل من:
هند عبد الحليم نائب المحافظ ، واللواء عبد الرحمن سكر نائب مدير أمن الجيزة ، واللواء علاء فتحي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والعميد محمد أحمد شافعي المستشار العسكري للمحافظة، ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد، وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة، واللواء مصطفي إبراهيم مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة ، اللواء عمرو طلعت مدير الإدارة العامة لقطاع شمال الجيزة  ، اللواء محمد عدلي مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة ، اللواء حسن دكروري مدير شرطة المرافق بالجيزة ، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة ،واللواء ذكي سلام رئيس حي العجوزة ، وأسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة ،وفضيلة الشيخ أيمن جاويش مدير عام الإدارة المركزية لمنطقة الجيزة الأزهرية، وفضيلة الشيخ عبد الله محمد حامد مدير عام منطقة وعظ الجيزة،  ، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والأمنية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ولفيف من رجال الدين والوعظ.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة اخبار الجيزة عيد الميلاد المجيد

