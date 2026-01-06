محافظة الجيزة تشن حملات مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات من الطرق العامة والشوارع

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود شرطة المرافق بالتعاون مع الأحياء والمراكز في تنفيذ حملات مكثفة لرفع الإشغالات والتعديات على الطريق العام بعدد من القطاعات، وذلك في إطار الحفاظ على السيولة المرورية وحق المواطنين في شوارع منظمة وآمنة.

وشملت الحملات شوارع المطار، عزبة خيزة، البراجيل بحي المنيرة الغربية بالإضافة إلى جنوب الجيزة بشوارع ميدان الجيزة، شارع المحطة، شارع ربيع الجيزة، حيث تم رفع كافة الإشغالات المحال والمنشآت التجارية وإيداع المضبوطات بمخازن الأحياء المختصة.

كما تم تنفيذ حملة بحي الطالبية بشارع علي بن أبي طالب، أسفرت عن غلق أحد السناتر التعليمية المخالفة، وإيداعها بمخازن الحي.

وشملت الجهود كذلك مركز ومدينة أبو النمرس بشارع أحمد بدوي ومحيط الكوبري وفي حي بولاق الدكرور بشارع الملكة، حيث تم رفع كافة الإشغالات للباعة الجائلين والمقاهي والكافيهات من الطريق العام.

وفي حي الدقي تم تنفيذ حملة صباحية شملت شوارع أحمد الزيات، جامعة الدول العربية، محيي الدين، عبد الحميد لطفي اسفرت عن رفع ١٢٠ حالة اشغال متنوعة مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات .

وأكد محافظ الجيزة استمرار الحملات اليومية بالتنسيق مع شرطة المرافق والأجهزة التنفيذية، للتصدي لأي إشغالات أو مخالفات تعوق حركة المواطنين أو تشوه المظهر الحضاري.

تابع الحملات ميدانيًا اللواء حسن الدكروري مدير شرطة المرافق ورؤساء الأحياء والمراكز المعنية.