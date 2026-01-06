محافظ الجيزة يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

بعث المهندس عادل النجار محافظ الجيزة برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد .
وجاء نص البرقية : "يطيب لي بمناسبة عيد الميلاد المجيد أن أبعث لقداستكم بخالص التهاني القلبية بهذه المناسبة العظيمة التي تجسد أجمل معاني المحبة والإخاء .
راجيآ الله العلي القدير أن يوفقكم ويمتعكم بموفور الصحة والسعادة متمثلين دائمآ القيم السامية للتسامح والعطاء وأن يعم الخير والسلام ربوع مصرنا الغالية .
واختتم محافظ الجيزة برقيته بخالص التمنيات بدوام التوفيق لتواصلوا رسالتكم في خدمة أبناء الوطن من أجل رفعة مصرنا الحبيبة .