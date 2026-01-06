قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

لتعزيز التواصل المباشر .. محافظ الجيزة يعقد اللقاء الأسبوعي لبحث شكاوى المواطنين وحلها

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اللقاء الأسبوعي المخصص لبحث شكاوى المواطنين وطلباتهم وذلك في إطار حرص المحافظة على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين وتحقيق سرعة الاستجابة للشكاوى المقدمة، والعمل على إيجاد حلول فورية لها.

وشمل اللقاء مناقشة عدد من الشكاوى الواردة من المواطنين بأحياء العجوزة والوراق والهرم ومركز ومدينة أوسيم.

وفي مستهل اللقاء استمع المحافظ إلى شكوى مواطن بشارع الانشراح الصغير بحي العجوزة والمتضرر من قيام مالك العقار بتركيب مصعد خاص به غير مطابق للاشتراطات وتم تركيبه داخل منور ضيق خاص بمرافق العقار.

وعلى الفور كلف المحافظ بتشكيل لجنة تضم حي العجوزة وإدارة المصاعد بمدينة الجيزة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من قانونية إنشاء المصعد ومدى تأثيره على السلامة الإنشائية للعقار وموقف التراخيص حفاظًا على سلامة المواطنين.

كما ناقش المحافظ شكوى إحدى المواطنات المقيمات بالمنطقة (ح) بحدائق الأهرام – البوابة الثانية، والمتضررة من قيام مالك أحد العقارات ببيع سطح العمارة لأحد الأشخاص، وقيامه ببناء دورين مخالفين بالمخالفة لقانون البناء.
وكلف المحافظ بفحص موقف التراخيص الصادرة للعقار، والتعامل الفوري مع أي مخالفات بنائية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

وتناول اللقاء أيضًا شكوى إحدى المواطنات بشارع الإسراء بحي الوراق والمتضررة من وجود بناء مخالف مجاور لمنزلها، وقيام صاحب العقار بفتح ورش تحدث ازعاجاً علي مدار اليوم ومزاولة أنشطة غير مرخصة.

ووجه المحافظ رئيس حي الوراق، بالتنسيق مع شركة الكهرباء وشرطة المرافق، بغلق الورش المخالفة وقطع المرافق عن المنشآت غير المرخصة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما ناقش المحافظ شكوى مواطن بشارع مجدي العطفي بمركز أوسيم، والمتضرر من قيام أحد الجيران بالبناء المخالف دون ترخيص وإقامة سور جانبي لمنزله ووضع كميات من ناتج الحفر بالطريق العام بما يعيق الحركة المرورية.

وكلف المحافظ رئيس مركز ومدينة أوسيم بإزالة كافة المخالفات والتعديات على الطريق العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

حضر اللقاء محمد مرعي السكرتير العام المساعد والدكتور محمد جابر المستشار القانوني للمحافظة وأيمن خليل، رئيس مدينة الجيزة ووائل شعبان، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء والمراكز المعنية.

