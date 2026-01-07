محافظ الجيزة يزور مطرانية أكتوبر وأوسيم للتهنئة بعيد الميلاد

قام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بزيارة مقر مطرانية الأقباط الأرثوذكس بأكتوبر وأوسيم، لتقديم التهنئة بمناسبة أعياد الميلاد المجيد.

وذلك على رأس وفد من قيادات المحافظة، حيث كان في استقبالهم نيافة الأنبا دوماديوس أسقف مطرانية أكتوبر وأوسيم.

وخلال كلمته قدّم محافظ الجيزة التهنئة لجموع الشعب المصري ولأبناء محافظة الجيزة من الإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة على مصر وشعبها بدوام الخير والرخاء، وأن تنعم البلاد بالأمن والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد المحافظ أن المشهد الوطني الذي تعكسه هذه المناسبات الدينية المتزامنة يؤكد عمق الترابط بين أبناء الشعب المصري، ويجسد قيم الوحدة والتسامح التي تميز المجتمع المصري عبر تاريخه، مشددًا على أن قوة الوطن الحقيقية تكمن في تماسك نسيجه الوطني.

وأضاف أن روح المحبة والتآخي بين المصريين تمثل ركيزة أساسية لا تتغير بتغير الأزمنة، وستظل صامدة أمام أي محاولات للمساس بها أو النيل من استقرار المجتمع.

ومن جانبه، أعرب نيافة الأنبا دوماديوس أسقف مطرانية أكتوبر وأوسيم عن سعادته بزيارة محافظ الجيزة ووفد المحافظة، مؤكدًا أن هذه الزيارة تعكس عمق الروابط الوطنية وتوطيد أواصر المحبة بين أبناء المجتمع، ومقدمًا التهنئة للشعب المصري بكافة طوائفه بمناسبة أعياد الميلاد المجيد، ومتمنيًا أن تعم المحبة والسلام والرخاء ربوع مصر والعالم.

ورافق المحافظ خلال الزيارة كل من:

هند عبد الحليم نائب المحافظ، واللواء عبد الرحمن سكر نائب مدير أمن الجيزة ، واللواء علاء فتحي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، المستشار العسكري للمحافظة، ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد، وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة، واللواء مصطفي إبراهيم مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة ،اللواء محمد عدلي مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة ، اللواء محمد الدبيكي مدير الإدارة العامة لقطاع أكتوبر ، اللواء حسن دكروري إدارة مدير شرطة المرافق بالجيزة ، والمهندس محمد عادل رئيس جهاز تنمية السادس من أكتوبر ، وطارق الجيوشي عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية ، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، اللواء محمد الضبيعي رئيس هيئة النظافة والتجميل ،وأسامه الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة ، والمهندس ياسين سيد رئيس مركز ومدينة اوسيم ، وعصام ابو العلا رئيس الجهاز التنفيذي لشبكات المعلومات ، وفضيلة الشيخ أيمن جاويش مدير عام الإدارة المركزية لمنطقة الجيزة الأزهرية، وفضيلة الشيخ عبد الله محمد حامد مدير عام منطقة وعظ الجيزة ، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والأمنية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ولفيف من رجال الدين والوعظ.