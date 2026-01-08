قطع المياه 8 ساعات عن بعض المناطق في الجيزة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن عدد من المناطق، وهي: (شارع الطحاوية – شارع كامل واصف – شارع عصام الدالي – شارع كافور – شارع ابن الأخشيد – شارع النيل السياحي – شارع الجيزة – شارع أبي أمامة – شارع ابن مروان – شارع السلولي – شارع أمين الرافعي – شارع رفاعة – شارع حسين واصف – هيئة المساحة – شارع ثروت – شارع التحرير – شارع السد العالي).

ميعاد قطع المياه

وذلك اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 9/ 1 /2026 من الساعة الثانية عشرة مساء وحتى الساعة الثامنة صباح يوم السبت ولمدة 8 ساعات

سبب انقطاع المياه

وأرجعت الشركة سبب انقطاع المياه نظرا للقيام بتنفيذ أعمال صيانة بمحطة مياه الجيزة، الأمر الذي يستلزم قطع المياه عن خط المياه قطر 800 مم المغذي لتلك المناطق.

وتهيب الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز، والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ لحين الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه للمواطنين.