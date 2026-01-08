قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

جولة تفقدية لرئيس الضرائب لمتابعة موسم إقرارات المهن الحرة بالإسكندرية

رشا عبد العال خلال الجولة
رشا عبد العال خلال الجولة
محمد يحيي

قامت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بجولة ميدانية موسعة بعدد من المأموريات بمحافظة الإسكندرية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات أحمد كجوك، وزير المالية، بضرورة المتابعة المستمرة لسير العمل بالمواقع الضريبية المختلفة، والوقوف على جودة الخدمات المقدمة للممولين على أرض الواقع، ومتابعة التطبيق الفعلي لحزمة التسهيلات الضريبية.
 

وأكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلال الجولة، على أهمية التيسير على الممولين، والتأكد من التطبيق العملي للتسهيلات الضريبية بما يسهم في تبسيط الإجراءات، ودعم الالتزام الطوعي، وتعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال.

وأضافت أن الجولة تستهدف أيضًا متابعة انتظام العمل داخل المأموريات خلال موسم الإقرارات الضريبية عن عام 2025، والذي بدأ اعتبارًا من الأول من يناير الجاري، والاطمئنان على جاهزية فرق العمل لتقديم الدعم الفني اللازم للممولين، والتيسير عليهم في مختلف مراحل تقديم الإقرارات، ومتابعة سير العمل ومستوى الأداء، ومدى الالتزام بتطبيق الإجراءات المبسطة.

وأوضحت أن الجولات الميدانية تمثل أداة مهمة لرصد التحديات بشكل مباشر، والتواصل مع العاملين والاستماع إلى ملاحظاتهم، والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تواجه الممولين، بما يضمن تقديم خدمة ضريبية أكثر كفاءة وسرعة.

وخلال لقائها بالعاملين بنظام العقود أثناء الجولة، أكدت رشا عبد العال أن ملف العاملين بنظام العقود يحظى باهتمام بالغ، ويأتي على رأس أولويات القيادة بالوزارة والمصلحة، وذلك في إطار حرص أحمد كجوك، وزير المالية، وبالمتابعة المباشرة من جانبها، على دعم واستقرار العاملين.

وأوضحت أن العاملين بنظام العقود يمثلون عنصرًا أساسيًا في منظومة العمل الضريبي، ويتم التعامل مع أوضاعهم بكل جدية وحرص، بما يحقق الاستقرار الوظيفي ويراعي الجوانب الاجتماعية والإنسانية.

وأضافت أنه في هذا الإطار تم التنسيق مع الأكاديمية العسكرية للتوصل إلى ترتيبات خاصة تراعي ظروف العاملين بنظام العقود خلال فترة التدريب، مشيرة إلى أنه يجري العمل على تيسير إقامة العاملين القادمين من المحافظات داخل الأكاديمية العسكرية طوال مدة التدريب، نظرًا لصعوبة الانتقال اليومي في الساعات المبكرة من الصباح.

وأكدت على تقدير المصلحة الكامل للعاملين بنظام العقود، قائلة:
«لا تقلقوا… نحن في حاجة إليكم، ونعمل بكل جهد من أجل مصلحتكم ودعمكم».

وأشارت رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى  استمرار الجولات الميدانية بكافة المحافظات، بما يضمن التطبيق الفعلي للتسهيلات الضريبية، وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات الضريبية، ودعم استقرار المنظومة الضريبية، وتعزيز الثقة بين المصلحة والممولين.

ومن الجدير بالذكر أن الجولة شملت مأمورية الشركات المساهمة، مأمورية الاستثمار، مأمورية المنتزه أول، مأمورية سيدي جابر، ومأمورية باب شرق ثان، ورافق رئيس المصلحة في الجولة كل من عبد المجيد طايع رئيس الإدارة المركزية للمناطق والمأموريات والمراكز، وعبد اللطيف عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للدمغة ورسم التنمية، وصفوت حسن رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس المصلحة، ومها علي مدير عام الموقع الإلكتروني ورئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة، ومصطفى كوش مدير عام المكتب الفني لرئيس المصلحة (قيمة مضافة)، ومحمد سرور رئيس وحدة الرأي المسبق، إلى جانب رؤساء المأموريات التي شملتها الجولة.

