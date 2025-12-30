قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تايوان تلغي عبور رحلات ترانزيت عبر أجوائها بسبب تدريبات الصين
أحمد حمدي يكشف تفاصيل زيارة الرئيس السيسي إلى إسبانيا
الهلال الأحمر: زاد العزة 105 تحمل سلال غذائية ومواد طبية وشتوية لأهالي غزة
تنبيه للمسافرين: هيئة السكة الحديد تعلن متوسط تأخيرات القطارات اليوم
سيبوني فى حالى.. حقيقة القبض على كروان مشاكل بعد أزمة فرحه
حسابات التأهل ترسم الطريق.. المنافس الأقرب لمصر في ثمن نهائي أمم أفريقيا
وزير التعليم العالي: المستشفيات الجامعية أجرت خلال العام الجاري نحو 390 ألف عملية
دعاء دخول السنة الجديدة .. احرص عليه لتعم البركة ويبدأ العام بالتوفيق
أسعار شهادات البنك الأهلى بعد التعديل
بنك مصر يعدل أسعار العائد على شهادات الادخار بالجنيه المصري
أضخم تطوير للمناهج الدراسية في تاريخ الوزارة.. ماذا أنجزت التعليم في 2025؟
رئيس الوزراء: نتحرك بخطوات مدروسة لتطبيق التأمين الصحي الشامل
اقتصاد

رسميًا .. بنك مصر يعدل أسعار العائد على شهادات الادخار بالجنيه

بنك مصر
بنك مصر
محمد يحيي

أعلن بنك مصر أن لجنة الأصول والخصوم بالبنك قررت تعديل أسعار العائد على عدد من شهادات الادخار بالجنيه المصري، وذلك في ضوء قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 1%.

شهادة ابن مصر 

وأوضح البنك أنه تم خفض العائد على شهادة «ابن مصر» الثلاثية المتناقصة ذات العائد الشهري ليصبح 20.5% في السنة الأولى، و16.25% في السنة الثانية، و12.25% في السنة الثالثة.

وتقرر إصدار دورية جديدة لشهادة «ابن مصر» الثلاثية المتناقصة بعائد سنوي متناقص، يصرف بواقع 22% في السنة الأولى، و17.5% في السنة الثانية، و13.25% في السنة الثالثة، وبنفس السمات والشروط المعمول بها في شهادة «ابن مصر» الحالية.

شهادة القمة

وفيما يخص شهادة «القمة» الثلاثية ذات العائد الشهري الثابت، فقد تقرر تخفيض سعر العائد بمقدار 1% ليصبح 16% بدلاً من 17%.

تطبيق سعر الفائدة الجديدة

وأشار البنك إلى أن هذه التعديلات تسري على الشهادات التي سيتم إصدارها اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 31 ديسمبر 2025.

 وتبدأ فئات الشهادات من 1000 جنيه ومضاعفاتها، وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين أو الأجانب، على أن يتم احتساب مدة الشهادة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء.

خدمات إلكترونية

وأضاف بنك مصر أن الشهادات متاحة للشراء من خلال جميع فروعه التي يبلغ عددها نحو 900 فرع ووحدة مصرفية منتشرة في أنحاء الجمهورية، وكذلك عبر القنوات الرقمية المختلفة بما في ذلك الإنترنت والموبايل البنكي BM Online، وماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك.

وأكد البنك أنه يمكن الاقتراض بضمان الشهادات الادخارية، مع إمكانية استرداد الشهادة أو جزء منها بعد مرور ستة أشهر من تاريخ الشراء، وذلك وفقًا للقواعد والأحكام المنظمة، مشددًا على حرصه الدائم على تطوير أوعيته الادخارية وتقديم حلول تناسب احتياجات العملاء المختلفة وتواكب تطورات السوق المصرفي

